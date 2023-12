The Game Awards 2023: tutti gli annunci della nuova edizione

Anche quest’anno, gli “Oscar del videogioco”, The Game Awards, si sono conclusi, e oltretutto hanno offerto un buon livello di spettacolo, meno polemiche del solito sui premi assegnati (ma non sono mancate accese discussioni sulle nomination) e davvero un numero inaspettato di annunci a sorpresa. Geoff Keighley ha infine incoronato Baldur’s Gate 3 come gioco dell’anno, ma è stata una sfida serrata che vedeva concorrenti come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e

Alan Wake 2, tra gli altri. Per l’elenco completo dei numerosi premi assegnati vi rimandiamo a questo articolo specifico, mentre qui di seguito troverete i nostri articoli dedicati alle singole novità più importanti. In questo pezzo, invece, raccoglieremo tutti gli altri annunci singoli, che comunque hanno avuto la loro risonanza e il loro spazio durante la serata (o sarabbe meglio dire “nottata”, visto che, a causa del fuso orario, è avvenuto tutto mentre in Italia era notte fonda?).

Brothers: A Tale of Two Sons

Approvato da Josef Fares, la mente creativa dietro al gioco originale, Brothers: A Tale Of Two Sons Remake racconta fedelmente l’avventuroso viaggio dei fratelli Naia e Naiee mentre intraprendono una missione per salvare la vita del loro padre moribondo. Realizzato con l’Unreal Engine 5, ogni tappa del viaggio dei due fratelli è stato ricostruito meticolosamente da zero per offrire la storia più coinvolgente possibile, rimanendo fedele al gioco originale. Come bonus aggiuntivo, l’esperienza classica in giocatore singolo è ora affiancata anche da una modalità cooperativa locale, consentendo a due amici di controllare ciascuna azione di uno dei fratelli.

Brothers: A Tale Of Two Sons Remake sarà rilasciato il 28 febbraio 2024 su PlayStation 5, Xbox X|S e PC Steam, Epic Game Store e GOG.

No Rest for the Wicked

Tornano i Moon Studios (già autori dell’ottimo Ori) con un RPG dai grandi valori artistici e che ora attendiamo con molta curiosità.

Rocket Racing

Arriva, all’interno di Fortnite, un nuovo gioco-nel-gioco realizzato dal team di Rocket League.

Black Myth Wukong

Il 20 agosto dell’anno prossimo arriverà anche l’attesissimo action game ispirato alla leggenda dello Scimmiotto di pietra (che tra le altre cose ha ispirato anche Son Goku di Dragon Ball): ecco un nuovo e promettentissimo trailer.

Big Walk

Un singolare multiplayer cooperativo ambientato in Australia.

Prince of Persia: The Lost Crown

Sarete abbastanza coraggiosi e scaltri da riuscire a salvare il vostro amico in pericolo? Scrivete il vostro destino in una Persia corrotta dal tempo in Prince of Persia: The Lost Crown, che sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 18 gennaio. Del nuovo titolo Ubisoft è ora disponibile un nuovo story trailer ed è in arrivo la demo gratuita, che sarà disponibile dall’11 gennaio 2024.

Tales of Kenzera Zau

Preparatevi ad avventurarvi nelle splendide e insidiose terre di Kenzera nei panni di Zau, un giovane sciamano che stringe un patto con il dio della morte per strappare alle tenebre il suo amato baba. Vivete una toccante storia per giocatore singolo ispirata al dolore dell’attore Abubakar Salim, e scoprite come l’amore ci dà il coraggio di andare avanti dopo una perdita devastante. Sfruttate i poteri del sole e della luna per sconfiggere spiriti irrequieti in battaglia e diventate un degno Nganga: un guaritore spirituale. Scoprite un ricco universo con una storia segreta fatta di caos e ordine, ed esplorate regni mistici pieni di colori e sfumature in 2.5D, resi ancora più magici dalla colonna sonora della pluripremiata compositrice Nainita Desai. Creato da Surgent Studios, lo studio di intrattenimento fondato dall’attore Abubakar Salim (Assassin’s Creed: Origins, Raised by Wolves), e pubblicato da EA Originals, Tales of Kenzera: ZAU vi accompagnerà in un emozionante viaggio ispirato ai ricchi miti delle culture Bantu.

Lost Records: Bloom & Rage

Lost Records: Bloom & Rage è un nuovissimo viaggio nel tempo creato dagli stessi autori di Life is Strange. L’estate del 1995 fu un periodo magico, all’insegna della scoperta di sé e della nascita di un legame indissolubile tra le compagne di scuola Swann, Nora, Autumn e Kat. Dopo 27 anni trascorsi senza alcun contatto, le amiche di un tempo vengono di nuovo riunite dal destino per affrontare un segreto di cui avevano promesso di non parlare mai più.

Skull & Bones

Immergitevi nel pericoloso mondo di Skull and Bones. In questa presentazione del gameplay di Skull and Bones viene mostrato il suo mondo, i progressi del giocatore, i sistemi di gameplay e gli ardui combattimenti navali. Costruite tante navi diverse, forgiate alleanze e partecipate a emozionanti battaglie navali, ribaltando i pronostici e seminando il caos in mare aperto. Immergitevi in un coinvolgente mondo che a ogni stagione offre nuove sfide e innovazioni.

Last Sentinel

Un titolo open world di stampo sci-fi realizzato da Lightspeed Studios e che sicuramente è da tenere d’occhio.

Light no fire

Dopo No man’s Sky, Hello Games alle prese con un altro titolo ambizioso e dalle prospettive ampie: un RPG open world ricco di possibilità esplorative e dai tanti elementi multigiocatore.

Rise of the Ronin

Il gioco Rise of the Ronin è caratterizzato da un’ambientazione storica tipica di Koei Tecmo, ma è anche pieno di azione e combattimenti in pieno stile Team NINJA: il gioco uscirà il 22 marzo 2024. Alla fine del XIX secolo, il Giappone ha assistito alla caduta dello shogunato Tokugawa, un periodo caratterizzato da oppressione e immobilismo. Durante quel momento storico, alcuni innovatori come Ryoma Sakamoto e Shoin Yoshida cercarono di modernizzare la nazione. Il ronin protagonista del gioco scoprirà che il suo destino è legato a questi personaggi (alcuni dei quali presenti nel trailer) in tanti modi diversi.

Visions of Mana

Per la prima volta in quindici anni, un nuovo gioco principale della saga Mana. Una avventura tutta nuova con protagonista Val, una Soul Guard di fresca nomina che si imbarca in un viaggio per il mondo che è un vero e proprio pellegrinaggio all’Albero di Mana. Il mondo di gioco sarà in 3D, semi-open world.

Leggi anche: