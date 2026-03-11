Scienze
Scienze
Edilizia sostenibile in Africa: la sfida di costruire milioni di case con un impatto ambientale minimoDI Daniela Giannace
Scienze
Allenamento cognitivo e multitasking: i risultati sorprendenti di una ricerca tedescaDI Daniela Giannace
Tecnologia
Android diventerà una scheggia anche sugli entry-level: cosa è AutoFDO e perché è una rivoluzioneDI Umberto Stentella
Scienze
Epilessia, emergono nuove prove sui benefici della dieta chetogenicaDI Daniela Giannace
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Tecnologia
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Scienze
Sabbie antiche come archivi del tempo: la tecnica che svela la storia del nostro pianetaDI Daniela Giannace
Scienze
Sonno e salute: ecco quando le ore in più diventano un problema
Un'organizzazione no-profit australiana promuove la cultura del sonno sano e rivede dati e studi su insonnia e ipersonnia, i rischi per la salute hanno le seguenti caratteristiche. Scopriamo di più.
Alzheimer, uno studio mostra criticità nelle comunità rurali americane
Modelli di ricerca spaziale avanzati possono individuare zone ben coperte da medici e ospedali e zone carenti. Uno squilibrio di salute pubblica da colmare secondo gli studiosi.
IA in radiologia: una tecnica innovativa anticipa il rischio di malattie cardiache
Ecco il nuovo "occhio" negli esami di screening oncologico, capace di individuare anche altre malattie spesso non diagnosticate: i dettagli di una scoperta sorprendente arrivata da Atlanta.
Scienze
Sabbie antiche come archivi del tempo: la tecnica che svela la storia del nostro pianetaDI Daniela Giannace
Tecnologia
C’è un misterioso smartphone “ultra premium” in arrivo: 16GB LPDDR6 e 1TB di storageDI Umberto Stentella
Tecnologia
Allarme Android, bastano 45 secondi per sbloccare lo smartphone: scoperta vulnerabilità criticaDI Umberto Stentella
Tecnologia
Correte ad aggiornare il vostro iPhone: è arrivata la patch per neutralizzare CorunaDI Umberto Stentella
Tecnologia
iPhone pieghevole: Apple prepara un iPhone “stile iPad” con iOS su misuraDI Umberto Stentella
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C’è un misterioso smartphone “ultra premium” in arrivo: 16GB LPDDR6 e 1TB di storageDI Umberto Stentella
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Scienze
Il cuore può rigenerarsi dopo un infarto: individuato il freno ormonale che lo impedisceDI Daniela Giannace
Tecnologia
Anche se non sei miliardario, probabilmente vivi meglio di Elon Musk
La madre di Elon Musk racconta la vita minimalista del miliardario a Boca Chica, vicino al quartier generale di SpaceX. Vive in una casetta prefabbricata che costa meno di 40.000 euro.
OPPO Find N6, la piega è invisibile: battute Samsung e Apple?
OPPO presenta le tecnologie del Find N6: nuova cerniera in titanio e vetro flessibile Dome Memory Glass promettono uno smartphone pieghevole con piega quasi invisibile.
Meta acquista Moltbook: l’inquietante social popolato solo da chatbot
Meta acquisisce Moltbook, il curioso social network per agenti AI nato da un bot. I fondatori entreranno nel Meta Superintelligence Labs per sviluppare nuove esperienze agentiche.
Scienze
Il cuore può rigenerarsi dopo un infarto: individuato il freno ormonale che lo impedisceDI Daniela Giannace
Scienze
Stanchezza primaverile: i dati di un anno rivelano una realtà sorprendenteDI Daniela Giannace
Tecnologia
Le loot box sono gioco d’azzardo? Valve sotto accusa negli Stati UnitiDI Umberto Stentella
Tecnologia
Windows Task Manager rivoluzionato: la mod da installare subito per fare ordine al caosDI Umberto Stentella
Scienze
Stanchezza primaverile: i dati di un anno rivelano una realtà sorprendenteDI Daniela Giannace
Tecnologia
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Tecnologia
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Tecnologia
Microsoft prepara la nuova Xbox “Helix”: primi devkit agli studi nel 2027DI Umberto Stentella
Giochi
Una gran brutta notizia per la Steam Machine: rimandata a tempo indefinito?
Valve raffredda le aspettative sui nuovi hardware Steam: Steam Machine, Steam Controller e Steam Frame potrebbero non arrivare nel 2026 a causa della crisi di memoria e storage.
Project Helix spaventa Sony: le esclusive Playstation non arriveranno più su PC
Sony potrebbe fermare i port PC dei suoi giochi PlayStation. Secondo Bloomberg, i futuri blockbuster single-player torneranno esclusivi PS5.
Microsoft svela Project Helix: la prossima Xbox riprodurrà anche i giochi per PC
La nuova Xbox prende forma: Project Helix sarà la console next-gen Microsoft prevista per il 2027, un ibrido tra PC e console con accesso a Steam e AI integrata.
Tecnologia
Microsoft prepara la nuova Xbox “Helix”: primi devkit agli studi nel 2027DI Umberto Stentella
Tecnologia
Google Play ti permette di provare i giochi a pagamento prima di comprarliDI Umberto Stentella
Tecnologia
L’iPhone 18 Pro sarà dimenticabile? “Risparmiate i soldi per il prossimo anno”DI Umberto Stentella
Scienze
Formiche ricostruite in 3D grazie all’IA: sviluppato un metodo che riduce anni di lavoro a pochi giorniDI Daniela Giannace
Scienze
Virus pandemici, la nuova ricerca smentisce l’idea dell’adattamento preliminareDI Daniela Giannace
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