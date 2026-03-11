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Scienze
Sonno e salute: ecco quando le ore in più diventano un problema
Sonno e salute: ecco quando le ore in più diventano un problema
Un'organizzazione no-profit australiana promuove la cultura del sonno sano e rivede dati e studi su insonnia e ipersonnia, i rischi per la salute hanno le seguenti caratteristiche. Scopriamo di più.
Alzheimer, uno studio mostra criticità nelle comunità rurali americane
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Modelli di ricerca spaziale avanzati possono individuare zone ben coperte da medici e ospedali e zone carenti. Uno squilibrio di salute pubblica da colmare secondo gli studiosi.
IA in radiologia: una tecnica innovativa anticipa il rischio di malattie cardiache
IA in radiologia: una tecnica innovativa anticipa il rischio di malattie cardiache
Ecco il nuovo "occhio" negli esami di screening oncologico, capace di individuare anche altre malattie spesso non diagnosticate: i dettagli di una scoperta sorprendente arrivata da Atlanta.
La NASA e SpaceX litigano sui controlli manuali di Starship
La NASA e SpaceX litigano sui controlli manuali di Starship
Un rapporto dell’ispettore generale NASA rivela tensioni con SpaceX sul controllo manuale dello Starship lunare. L'azienda di Elon Musk vorrebbe puntare tutto sulla guida autonoma, ma è rischioso...
Tecnologia
Anche se non sei miliardario, probabilmente vivi meglio di Elon Musk
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La madre di Elon Musk racconta la vita minimalista del miliardario a Boca Chica, vicino al quartier generale di SpaceX. Vive in una casetta prefabbricata che costa meno di 40.000 euro.
OPPO Find N6, la piega è invisibile: battute Samsung e Apple?
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OPPO presenta le tecnologie del Find N6: nuova cerniera in titanio e vetro flessibile Dome Memory Glass promettono uno smartphone pieghevole con piega quasi invisibile.
Meta acquista Moltbook: l’inquietante social popolato solo da chatbot
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Meta acquisisce Moltbook, il curioso social network per agenti AI nato da un bot. I fondatori entreranno nel Meta Superintelligence Labs per sviluppare nuove esperienze agentiche.
Nel 2025 YouTube ha guadagnato più di Hollywood: ricavi alle stelle
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YouTube supera Disney e diventa il più grande gruppo media al mondo nel 2025 con oltre 60 miliardi di dollari di ricavi, trainato da pubblicità, abbonamenti e creator economy.
Giochi
Una gran brutta notizia per la Steam Machine: rimandata a tempo indefinito?
Una gran brutta notizia per la Steam Machine: rimandata a tempo indefinito?
Valve raffredda le aspettative sui nuovi hardware Steam: Steam Machine, Steam Controller e Steam Frame potrebbero non arrivare nel 2026 a causa della crisi di memoria e storage.
Project Helix spaventa Sony: le esclusive Playstation non arriveranno più su PC
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Sony potrebbe fermare i port PC dei suoi giochi PlayStation. Secondo Bloomberg, i futuri blockbuster single-player torneranno esclusivi PS5.
Microsoft svela Project Helix: la prossima Xbox riprodurrà anche i giochi per PC
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La nuova Xbox prende forma: Project Helix sarà la console next-gen Microsoft prevista per il 2027, un ibrido tra PC e console con accesso a Steam e AI integrata.
La Super Pocket Rare Edition porta i classici Rare su console tascabile
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Super Pocket Rare Edition porta Banjo-Kazooie e 13 classici Rare su console portatile verticale. Compatibile con cartucce Evercade, debutta quest'anno ad un prezzo molto interessante.