Project Helix spaventa Sony: le esclusive Playstation non arriveranno più su PC

Sony starebbe facendo marcia indietro sulla sua strategia multipiattaforma. Secondo un report del giornalista Jason Schreier pubblicato da Bloomberg, la compagnia avrebbe deciso di limitare sempre di più le uscite dei giochi first-party su PC, riportando al centro le esclusive per PlayStation 5.

Negli ultimi anni Sony aveva iniziato ad aprirsi al mercato PC, pubblicando alcune delle sue produzioni più importanti su piattaforme come Steam. Ora però la strategia potrebbe cambiare nuovamente, con i futuri grandi titoli single-player destinati a rimanere esclusivi console.

Addio port su PC dei giochi PlayStation

Il cambio di direzione arriva dopo alcuni anni in cui Sony ha portato diverse produzioni PlayStation su PC. Il primo grande esperimento è stato Horizon Zero Dawn nel 2020, seguito da altri titoli di punta come:

The Last of Us Part I

Ghost of Tsushima

God of War Ragnarök

Marvel’s Spider-Man

Secondo le fonti citate da Schreier, i futuri blockbuster single-player PlayStation potrebbero non arrivare più su PC. Tra i giochi che dovrebbero restare esclusivi PS5 ci sarebbero titoli molto attesi come Ghost of Yōtei e Saros.

Non tutte le produzioni però seguiranno questa strada. I giochi online pubblicati da Sony continueranno probabilmente ad uscire su più piattaforme. Tra questi figurano Marathon e Marvel Tokon. Un’eccezione riguarda anche Death Stranding 2 di Hideo Kojima, uscito inizialmente su PS5 ma ancora previsto su PC nel 2026.

La guerra delle piattaforme

L’indiscrezione arriva nelle stesse ore in cui Microsoft ha svelato Project Helix, la prossima console Xbox next-gen. La nuova console non si limiterà a riprodurre i titoli Xbox, ma potrà anche riprodurre a livello nativo tutti i giochi per PC. Sarà, insomma, molto simile ad una Xbox ROG Ally per il salotto, con accesso completo ai cataloghi di Steam, GOG e Epic Games Store.

Un altro possibile motivo riguarda le vendite dei port PC, che secondo alcune fonti interne non avrebbero raggiunto le aspettative, soprattutto perché arrivavano su Steam anche un anno dopo l’uscita su console.

Sony potrebbe quindi voler tornare a una strategia simile a quella di Nintendo, che da sempre mantiene le sue grandi serie — come Super Mario, The Legend of Zelda e Pokémon — strettamente legate all’hardware proprietario.