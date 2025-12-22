L’auto elettrica di Sony permetterà di giocare ai videogame della PlayStation

I lunghi viaggi in auto elettrica stanno per cambiare volto, almeno per chi siede sul sedile del passeggero. Sony Honda Mobility, la joint venture nata dall’alleanza tra due colossi giapponesi, ha annunciato che il suo veicolo elettrico Afeela integrerà ufficialmente PS Remote Play, aprendo le porte al gaming PlayStation direttamente dall’abitacolo.

L’idea non è tanto quella di trasformare l’auto in una console su quattro ruote mentre si è in movimento, quanto di sfruttare i momenti di sosta o i lunghi trasferimenti per offrire intrattenimento ai passeggeri. Con PS Remote Play, infatti, l’Afeela potrà collegarsi in remoto a una console PS5 o PS4 presente a casa, riproducendo i giochi sul display integrato del sistema di infotainment. Basta portare con sé il controller DualSense e riprendere la partita esattamente dal punto in cui era stata interrotta.

Dal punto di vista tecnico, Sony Honda Mobility ha chiarito che è necessaria una connessione a banda larga da almeno 5 megabit al secondo per avviare una sessione di gioco, mentre una velocità di circa 15 megabit al secondo garantisce un’esperienza più fluida e reattiva. Requisiti che rendono evidente come questa funzione sia pensata per contesti ben controllati, più che per un utilizzo continuo durante la marcia.

Sempre più gaming a bordo

In realtà, il gaming a bordo dell’Afeela non è una novità assoluta. La joint venture aveva già mostrato le potenzialità di PS Remote Play al CES 2024, quando il concept Afeela 1 aveva attirato l’attenzione proprio per la sua forte integrazione con l’ecosistema Sony. Le prime consegne dell’Afeela 1 sono previste nel 2026, e l’annuncio di oggi conferma che quelle dimostrazioni non erano solo esercizi di stile.

Il tema del gaming nelle auto elettriche resta comunque di nicchia. Anche Tesla aveva fatto parlare di sé introducendo il supporto a Steam sui Model S e Model X, salvo poi rimuovere la funzione in un secondo momento. La differenza, nel caso di Afeela, è l’approccio più coerente con il DNA del marchio: non giochi installati localmente, ma un’estensione naturale dell’esperienza PlayStation. In questo modo Sony Honda Mobility non punta tanto a rivoluzionare l’auto, quanto a rafforzare l’identità dell’Afeela come piattaforma tecnologica e di intrattenimento.