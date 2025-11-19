TikTok ti permetterà di decidere quanti video generati dall’AI vedere

Non ne puoi più del cosiddetto AI Slop? TikTok ti viene in soccorso: la piattaforma ha annunciato la sperimentazione di una nuova impostazione che consentirà agli utenti di “vedere meno” contenuti AI all’interno della sezione For You, il cuore del sistema di raccomandazione dell’app. La funzione sarà disponibile nelle prossime settimane nella sezione Gestisci argomenti, dove già oggi è possibile personalizzare i temi mostrati nel feed.

Un interruttore per nascondere l’AI

Secondo l’azienda, l’obiettivo è offrire maggiore controllo a chi preferisce un’esperienza basata su video reali e non generati da algoritmi. Negli ultimi mesi, molte piattaforme social sono state travolte da critiche sulla crescente diffusione di contenuti sintetici, spesso percepiti come ripetitivi o poco autentici. TikTok segue così la strada già intrapresa da Pinterest, che ha introdotto controlli simili dopo le lamentele degli utenti.

L’app riconosce anche che l’attuale sistema di etichettatura dei contenuti generati con l’AI non è infallibile. Oggi TikTok utilizza una tecnologia nota come Content Credentials, un sistema di watermarking che inserisce nel file metadati leggibili dalle piattaforme compatibili. Il problema emerge quando un contenuto viene modificato con altre app o ricondiviso su piattaforme diverse: in molti casi, queste etichette vanno perse, rendendo difficile capire se un video sia stato creato o modificato dall’AI.

Nuove etichette per riconoscere l’AI

Per questo, TikTok sperimenterà anche un sistema di watermark invisibili, progettato per essere resistente alla manipolazione. Il watermark potrà essere rilevato solo internamente e non sarà visibile agli utenti finali. Secondo la piattaforma, questa soluzione renderà più difficile rimuovere le tracce dell’origine artificiale dei contenuti, contribuendo a una maggiore trasparenza e moderazione più accurata.

Oggi su TikTok sono presenti oltre 1,3 miliardi di video etichettati come generati dall’AI, un numero semplicemente esorbitante. Le novità introdotte da ByteDance potrebbero però ridimensionare radicalmente il fenomeno, riducendo la popolarità dei contenuti sintetici.