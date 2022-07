Tesla si allea con Valve: Steam arriva sulle nuove Model S e X

Presto sarà possibile giocare ai giochi di Steam sulle auto Tesla di ultima generazione, ossia le nuove Tesla Model S e Tesla Model X 2022. Le due vetture sono entrambe equipaggiate con un sistema di infotainment estremamente potente – “la stessa potenza di una PS5“, aveva spiegato all’epoca Elon Musk – progettato proprio per il gaming.

Chiaramente, la sicurezza prima di tutto: i videogiochi possono essere riprodotti sullo schermo principale, quello sulla plancia, esclusivamente quando l’auto è ferma. Ad esempio durante una sosta per ricaricare le batterie dell’auto. C’è anche uno schermo più piccolo posizionato nel vano passeggeri, dove è possibile giocare anche quando l’auto è in movimento.

Elon Musk ha annunciato su Twitter che presto i giochi di Steam verranno supportati a livello nativo dalle auto Tesla. Sarà possibile giocare a pressoché qualsiasi titolo comprato sul markeplace di Valve all’interno dell’abitacolo dell’auto. Inutile dire che non esiste un solo altro produttore di automobile che possa vantare una simile partnership con Valve.

Prima di vedere l’integrazione di Steam all’interno delle auto Tesla bisognerà aspettare un po’ di tempo. Elon Musk ha aggiunto che, inizialmente, il progetto sarà in fase di Beta. La prima demo potrebbe arrivare già nel corso del prossimo mese, ad agosto.

Vale la pena di precisare che durante la presentazione delle nuove Model S e Model X, Elon Musk aveva promesso che il sistema di infotainment delle due vetture sarebbe stato in grado di riprodurre giochi tripla A del calibro di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3. Per il momento questa promessa non è ancora stata mantenuta.