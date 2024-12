In punta di piedi, Valve lancia il logo "Powered by SteamOS": segnale di un nuovo ecosistema hardware in arrivo?

Valve potrebbe essere pronta a riportare in vita un progetto ambizioso legato all’hardware gaming, segnato dal lancio del logo “Powered by SteamOS“. Ci troviamo davanti ad un rinnovato impegno nel supportare hardware di terze parti basato su SteamOS, il sistema operativo Linux sviluppato da Valve, lo stesso che alimenta la console portatile Steam Deck.

La novità emerge dalle linee guida aggiornate sul branding, pubblicate da Valve mercoledì e segnalate dal blog SteamDB. Tra i dettagli più interessanti, il logo “Powered by SteamOS” sarà riservato ai dispositivi che eseguono nativamente il sistema operativo SteamOS all’avvio, realizzati in stretta collaborazione con Valve. Questo marchio si distingue dal semplice “Steam Compatible”, destinato a periferiche testate e compatibili con la piattaforma Steam.

SteamOS: un ecosistema in evoluzione

L’aggiornamento sostituisce linee guida risalenti al 2017, legate al defunto progetto delle Steam Machines, che miravano a creare un ecosistema di PC da gioco alimentato da Linux. Nonostante il flop delle Steam Machines, Valve non ha mai nascosto l’intenzione di tornare a collaborare con produttori di hardware. Già nel 2022, Lawrence Yang di Valve aveva espresso entusiasmo per l’idea di dispositivi basati su SteamOS creati da terzi, suggerendo una maggiore disponibilità del sistema operativo per nuovi dispositivi, in particolare portatili con controller integrati.

I progressi recenti di SteamOS, combinati con la tecnologia Proton, che permette una compatibilità trasversale con i giochi Windows, rendono il sistema un’alternativa valida e meno costosa rispetto a licenze Windows per produttori OEM. Esempi come il ROG Ally di Asus e l’uso del fork HoloISO da parte di Ayaneo dimostrano, del resto, un crescente interesse per SteamOS tra i produttori.

Se nel 2015 le Steam Machines avevano sofferto per il limitato supporto software, oggi Valve si trova in una posizione molto più forte, grazie al successo dello Steam Deck e al continuo sviluppo della compatibilità software. La promessa di una distribuzione pubblica di SteamOS 3 per PC potrebbe infine consolidare questa rinnovata strategia. Non resta che attendere per scoprire i futuri risvolti di questa iniziativa.