Apple si prepara a presentare la seconda parte delle novità previste per questo autunno. Secondo Mark Gurman, firma di Bloomberg estremamente informata sulle novità Apple, mancherebbe poche settimane alla presentazione dei nuovi Mac e iPad. La data da fissare sul calendario è il prossimo 1 novembre.

L’azienda di Cupertino sta pianificando di presentare nuovi modelli di MacBook Pro, il Mac Mini ridisegnato, l’iMac con chip M4 e un nuovo iPad Mini, il tutto entro la fine del mese. La data di rilascio prevista per “almeno alcuni” di questi prodotti è il primo novembre.

Tra i nuovi dispositivi, Gurman afferma che vedremo due modelli di MacBook Pro da 14 pollici, uno di fascia bassa e uno di fascia alta, entrambi dotati di chip M4. Sarà inoltre presentato un MacBook Pro da 16 pollici di fascia alta. Per quanto riguarda il Mac Mini, le voci suggeriscono che la versione con chip M4 potrebbe essere molto più compatta rispetto ai modelli precedenti, con un design simile alle dimensioni di una Apple TV. La riduzione delle dimensioni potrebbe significare anche l’eliminazione delle porte USB-A, segnando un ulteriore passo di Apple verso un futuro completamente USB-C.

Dopo queste uscite autunnali, Gurman prevede che Apple avrà pronte altre novità per l’inizio del 2025. Tra questi nuovi prodotti, sono previsti un MacBook Air con chip M4 in due varianti da 13 e 15 pollici, oltre a un iPhone SE e un iPad Air aggiornati. Non resta che aspettare ancora pochissime settimane per vedere tutte le ultime novità della mela morsicata.