Tesla Model S, il cuore del sistema di gaming è di AMD: “poco meno potente di una nuova PS5”

Emergono nuovi dettagli sulla console di gioco integrata all’interno delle nuove auto Tesla. AMD conferma che la tecnologia è sua, e rivela potenza e specifiche del sistema. Parliamo di prestazioni poco al di sotto di quelle della nuova Playstation 5, davvero niente male.

Tra le tante novità introdotte sulle nuove versioni delle Tesla Model S e Model X spiccava anche la presenza di un’autentica console di gioco. Il mondo del gaming ha sempre ricoperto un ruolo eccezionale all’interno dell’ecosistema di Tesla, ma se in passato questo era sinonimo di easter egg, retrogaming o chicche facili da gestire come Cuphead, questa volta la casa automobilistica ha portato il concetto ad un livello nettamente superiore.

Era evidente già dalle prime immagini render, e lo aveva rivelato anche lo stesso Elon Musk: sarà possibile giocare a tripla A del calibro di The Witcher 3 sullo schermo della nuova Model S 2021. Ora conosciamo qualcosa in più sulla tecnologia che alimenta il sistema di gioco dell’auto.

La console di gioco integrata nelle nuove Tesla poggia interamente su un architettura AMD, con GPU AMD RDNA2 e processore AMD Ryzen. «Il nostro sistema può garantire fino a 10 teraflop di potenza di calcolo», ha spiegato Lisa Su, CEO di AMD.

Secondo Sean Hollister di The Verge, si tratta di una potenza di poco inferiore a quella della nuova Playstation 5. Insomma, dopo un lungo tragitto, in sosta, magari in attesa di ricaricare le batterie dell’auto, sarà possibile giocare ad alcuni dei videogiochi più recenti, come Doom Eternal o Cyberpunk 2077.