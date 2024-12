Il cuore possiede un proprio sistema nervoso che risulta più complesso di quanto si possa pensare. Ebbene si, ogni battito del cuore non è per niente casuale, ma è il risultato di una interazione piuttosto complessa tra cuore e cervello. Esiste una sorta di cervello più piccolo che comanda ogni pulsazione del nostro cuore.

È questo il risultato di una interessantissima ricerca che è stata effettuata da un gruppo di scienziati del Karolinska Instituter e della Columbia University. Secondo i ricercatori in questione, il cuore avrebbe un proprio sistema nervoso che andrebbe a controllare il battito cardiaco. Gli scienziati avrebbero sottolineato però la complessità di questo sistema. Ma facciamo un po’ di chiarezza.

Il cuore ha un proprio sistema nervoso autonomo molto complesso: ecco i risultati del nuovo studio

Si è sempre pensato che il cuore potesse essere controllato dal sistema nervoso autonomo. In realtà però non è proprio così. Il sistema non fa altro che inviare dei segnali dal cervello per poter controllare alcune funzioni. Alcune ricerche hanno dimostrato come il sistema nervoso del cuore svolge un ruolo davvero molto più avanzato.

Questo ‘piccolo cervello’ ha un ruolo chiave nel mantenimento e nel controllo del battito cardiaco, simile a come il cervello regola le funzioni ritmiche come la locomozione e la respirazione.

Konstantinos Ampatzis, noto ricercatore del Karolinska Institutet e responsabile della ricerca

I ricercatori hanno scoperto nello specifico diversi tipi di neuroni nel cuore e pare che ognuno di questi svolgesse un ruolo ben preciso. Ogni neurone pare abbia proprietà pacemaker, ovvero agisce aiutando a regolare il ritmo cardiaco. “Siamo rimasti sorpresi nel vedere quanto sia complesso il sistema nervoso all’interno del cuore”, ha detto Ampatzis.

La comprensione di questo sistema potrebbe essere importante per avere nuove intuizioni sulle malattie cardiache e sviluppare nuovi trattamenti per condizioni quali ad esempio le aritmie.