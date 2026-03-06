Microsoft svela Project Helix: la prossima Xbox riprodurrà anche i giochi per PC

Microsoft continua a puntare sull’hardware Xbox. La futura console di nuova generazione ha ora un nome in codice ufficiale: Project Helix. L’annuncio è arrivato dalla nuova CEO della divisione Xbox, Asha Sharma, che ha confermato l’impegno dell’azienda nello sviluppo di una nuova piattaforma hardware dopo l’era di Phil Spencer.

Cosa sappiamo su Xbox Project Helix

Il progetto, sviluppato insieme a Advanced Micro Devices, dovrebbe arrivare intorno al 2027 e rappresentare il sistema Xbox più aperto e vicino al mondo PC mai realizzato.

Secondo quanto svelato dall’azienda, la prossima console Xbox è internamente chiamata Project Helix. Come da tradizione Microsoft, il nome è solo un codice temporaneo utilizzato durante lo sviluppo.

Negli anni precedenti Microsoft ha adottato altri nomi interni diventati famosi tra gli appassionati:

Durango per Xbox One

Scorpio per Xbox One X

Anaconda per Xbox Series X

Lockhart per Xbox Series S

Helix utilizzerà un SoC ibrido AMD con nome in codice Magnus. L’architettura dovrebbe avvicinarsi molto a quella di un PC da gaming, rendendo la console più flessibile rispetto alle generazioni precedenti. Uno degli elementi chiave sarà la nuova Xbox Full Screen Experience, un’interfaccia progettata per funzionare sopra Windows e offrire un’esperienza console completa, pur permettendo l’accesso opzionale al desktop. E’ la stessa che troviamo, ad esempio, sulla Xbox Rog Ally

In pratica, Helix potrebbe permettere agli utenti di installare piattaforme PC come Valve Corporation con il suo Steam, oltre a store come Epic Games o CD Projekt con GOG Galaxy.

La sfida della nuova Xbox

Se confermate, queste caratteristiche renderebbero Helix la console Xbox più aperta di sempre, quasi un PC da gaming ufficiale targato Microsoft.

Questo approccio porterebbe un vantaggio enorme: la libreria di giochi potenzialmente più ampia sul mercato. Tra Xbox Store, Steam e altri launcher, l’ecosistema potrebbe superare quello di qualsiasi piattaforma singola. Resta però una grande incognita: il valore dell’hardware Xbox senza esclusive. Negli ultimi anni Microsoft ha iniziato a pubblicare titoli storicamente legati alla piattaforma anche su PlayStation, come quelli delle serie Halo, Gears of War e Forza.

Questo scenario potrebbe rendere più difficile convincere nuovi giocatori ad acquistare una console Xbox invece di una PlayStation 5 o di un PC tradizionale. Allo stesso tempo, Microsoft potrebbe puntare su prezzo competitivo e servizi come Xbox Game Pass per rafforzare l’ecosistema. Tra le altre cose, oltre al chipset AMD, ci si aspetta che la prossima Xbox potrà contare anche su un NPU ottimizzato per l’intelligenza artificiale.