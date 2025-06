Microsoft lancia ROG Xbox Ally e Ally X: due console portatili da gaming per sfidare Steam Deck e Switch 2

Nel corso dell’Xbox Games Showcase, Microsoft ha finalmente svelato ufficialmente le sue prime console portatili da gaming: ROG Xbox Ally e Xbox Ally X, realizzate in collaborazione con la divisione ROG di ASUS. Un passo significativo per l’ecosistema Xbox, che si estende ora oltre il PC e le console fisse per entrare nel competitivo mondo dei dispositivi handheld, dove Valve e Nintendo dettano attualmente le regole. Anche se non si tratta della vera Xbox portatile che molti attendevano, la notizia è comunque gradita.

I giochi dell’Xbox sempre con te

Disponibili dalla fine del 2024 nei principali mercati mondiali, tra cui Italia, Francia, Stati Uniti, Giappone e Germania, le due varianti non hanno ancora un prezzo ufficiale, ma i dettagli su preorder, accessori e offerte Game Pass saranno resi noti a breve. Microsoft promette però un’esperienza di gioco completa, non limitata ai titoli Xbox. Le nuove console supporteranno infatti anche Battle.net, Steam e altri store PC, con compatibilità garantita per i giochi ottimizzati in stile Steam Deck e l’integrazione di Xbox Play Anywhere per progressi sincronizzati su più dispositivi.

Sotto la scocca, l’Xbox Ally standard monta un chip AMD Ryzen Z2 A, 16GB di RAM e 512GB di SSD, mentre la versione X spinge le prestazioni con il nuovo Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB di RAM e ben 1TB di spazio interno. Entrambi i modelli condividono uno schermo da 7 pollici 1080p a 120Hz, luminosità di 500 nit e protezione Gorilla Glass Victus. Presente anche uno slot per microSD per espandere la memoria.

Dal punto di vista del design, Microsoft ha adottato le linee ergonomiche del controller Xbox, con impugnature più comode di quelle di Steam Deck e Switch 2. I due modelli pesano 670g (Ally) e 715g (Ally X), un po’ più dei concorrenti, ma offrono grilletti a effetto Hall e controlli a impulso, giroscopio a 6 assi, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, e doppia porta USB-C, con supporto DisplayPort e Thunderbolt (sull’Ally X). Le batterie sono rispettivamente da 60Wh e 80Wh, e ogni unità viene fornita con un supporto per la ricarica.

Una nuova interfaccia esclusiva

Entrambe le console sono basate su Windows 11, con un’interfaccia Xbox a schermo intero ottimizzata per la navigazione con controller e accesso diretto alla Game Bar tramite un pulsante fisico dedicato. Sarà anche possibile usare mod, attivare strumenti di accessibilità e usufruire del nuovo assistente Gaming Copilot.

Dopo anni di espansione con Xbox Cloud Gaming e Game Pass, l’ingresso di Microsoft nel mondo delle console portatili rappresenta una mossa strategica per contrastare Nintendo e Sony, offrendo finalmente un hardware nativo per il gioco in mobilità pensato per sfruttare tutta la potenza dell’ecosistema Xbox.