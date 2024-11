Microsoft ha avviato la fase di test di un nuovo chatbot basato sull’intelligenza artificiale per la sua piattaforma Xbox, e ora i membri del programma Xbox Insiders negli Stati Uniti possono provarlo in anteprima. Annunciato in via esclusiva all’inizio di quest’anno, l’“Xbox Support Virtual Agent” è stato progettato per supportare i giocatori nella risoluzione dei problemi legati alle console e ai giochi. Il chatbot è disponibile sul sito support.xbox.com e consente di ottenere risposte su problematiche comuni riguardanti l’assistenza tecnica.

Megha Dudani, dirigente della divisione Xbox, ha sottolineato che il feedback degli utenti Xbox Insiders sarà prezioso per migliorare l’esperienza di supporto e rendere il chatbot più efficiente. Il chatbot si presenta come un personaggio animato o un’orbita colorata del logo Xbox, sia su desktop che su dispositivi mobili, integrandosi perfettamente nell’interfaccia e rendendo l’interazione più intuitiva e coinvolgente.

Questo è solo il primo passo di una strategia più ampia di Microsoft per incorporare funzionalità di intelligenza artificiale all’interno dell’ecosistema Xbox, in vista dell’introduzione di nuove opzioni AI-powered nelle console Xbox nei prossimi mesi. A differenza di altre divisioni di Microsoft, Xbox ha mantenuto un approccio più cauto nell’integrazione dell’IA, nonostante il CEO Satya Nadella abbia spinto tutte le divisioni aziendali a fare dell’IA un elemento centrale. In passato, l’attenzione si era concentrata principalmente sugli strumenti per sviluppatori, ma con il Support Virtual Agent, Microsoft inizia a mostrare un maggiore interesse verso l’IA per migliorare l’esperienza utente.