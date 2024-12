Instagram si prepara a rivoluzionare il mondo della creazione di contenuti con un nuovo strumento di editing video basato sull’intelligenza artificiale generativa. Previsto per il lancio nel 2025, il tool consentirà agli utenti di modificare quasi ogni aspetto dei loro video attraverso semplici prompt testuali.

Movie Gen AI: l’unico limite è la fantasia

Questa innovazione si basa sul modello Movie Gen AI sviluppato da Meta, progettato per aiutare i creator a trasformare le loro idee in realtà senza la necessità di avanzate competenze tecniche in editing.

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha condiviso un teaser in cui vengono mostrati alcuni esempi delle potenzialità del nuovo strumento. Tra le funzionalità mostrate, vi sono la capacità di modificare abiti, ambienti e persino l’aspetto fisico dei soggetti nei video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adam Mosseri (@mosseri)

In un esempio curioso, Mosseri è stato trasformato in un pupazzo di feltro, mentre in altre clip più sottili sono stati aggiunti oggetti agli sfondi o accessori come una catena d’oro.

La tecnologia promette risultati sorprendenti: le modifiche sembrano mantenere la naturalezza anche in situazioni di movimento rapido, senza distorsioni evidenti. Tuttavia, come sottolinea Mosseri, si tratta ancora di una fase iniziale dello sviluppo. Strumenti simili, come il modello Sora di OpenAI e Firefly di Adobe, hanno mostrato risultati promettenti nei loro annunci iniziali, ma le versioni pubbliche hanno talvolta deluso le aspettative. Resta quindi da vedere se Instagram sarà in grado di mantenere gli elevati standard dimostrati nei suoi teaser.

Meta ha presentato il modello Movie Gen AI lo scorso ottobre, evidenziandone la capacità di “preservare l’identità umana e il movimento” nei video generati o modificati. Sebbene la data di lancio ufficiale di Movie Gen non sia stata ancora comunicata, Instagram sarà la prima piattaforma a integrare questa tecnologia. Nel frattempo, Adobe ha già reso disponibili le sue funzionalità di editing video testuale all’interno di Premiere Pro, segnando una competizione serrata tra i giganti tecnologici per il dominio nel campo dell’editing video basato sull’IA.