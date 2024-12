OpenAI rende accessibile la creazione di video IA, aprendo nuove opportunità e sfide creative. Ma, almeno per ora, il tool non è disponibile in Unione Europea.

OpenAI ha reso disponibile per i propri clienti a pagamento Sora, il suo innovativo strumento per la creazione di video generati da intelligenza artificiale. Il lancio di lunedì segna un importante passo avanti nella democratizzazione di questa tecnologia, già paragonata all’impatto di ChatGPT nel mondo della scrittura e dei contenuti testuali.

Sora è ufficialmente qui: è una buona notizia?

Sora permette agli utenti di creare video partendo da semplici prompt testuali o visivi, rendendo accessibile una tecnologia che, fino a pochi anni fa, era riservata a progetti altamente specializzati. Tuttavia, il suo utilizzo solleva questioni etiche e legali. Mentre OpenAI sottolinea il potenziale creativo dello strumento, molti professionisti dell’industria video temono violazioni dei diritti d’autore e un’epidemia di contenuti falsi.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha riconosciuto i potenziali problemi legati all’uso improprio dello strumento, ma ha ribadito l’importanza di bilanciare sicurezza e libertà creativa. In particolare, OpenAI adotterà inizialmente una moderazione “conservativa”, limitando per esempio il caricamento di immagini di persone. Tuttavia, ha invitato gli utenti a fornire feedback per migliorare il sistema. Almeno per ora, Sora non sarà disponibile in Europa e nel Regno Unito, probabilmente a causa delle rigide normative sulla privacy dell’Unione Europea.

Il più sofisticato generatore di video aperto al grande pubblico

Il lancio di Sora segue una fase di test beta avviata a febbraio, durante la quale OpenAI ha collaborato con creativi e esperti di sicurezza. La versione attuale consente di generare video fino a 20 secondi e include un editor di timeline per inserire nuovi prompt in momenti specifici. Inoltre, gli utenti possono utilizzare immagini come prompt per arricchire la loro creazione.

OpenAI ha dichiarato che questa versione è “significativamente più veloce” rispetto alla beta, ma ha ammesso che ci sono ancora limitazioni tecniche, come l’incapacità di gestire fisica realistica o azioni complesse su lunghe durate.