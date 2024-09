Amazon ha lanciato un nuovo strumento di generazione video basato su intelligenza artificiale, presentato il 19 settembre 2024 durante l’evento Accelerate. Video Generator consente agli inserzionisti di creare video pubblicitari in pochi minuti, utilizzando una singola immagine dei loro prodotti.

Gli spot pubblicitari si creano con un click

L’obiettivo è semplificare e rendere più accessibile la creazione di contenuti video, rispondendo così alla crescente domanda da parte dei consumatori di vedere più contenuti video da parte dei marchi. Lo strumento è attualmente disponibile in beta per un gruppo selezionato di inserzionisti negli Stati Uniti.

Il Video Generator sfrutta i dati di Amazon per personalizzare i video in base alle caratteristiche uniche di ciascun prodotto, offrendo agli inserzionisti una soluzione più economica e veloce rispetto ai metodi tradizionali. Questo strumento è stato progettato per superare le barriere di tempo e costo che spesso limitano le aziende nella creazione di contenuti video. Inoltre, il sistema integra anche funzionalità di live image, che consente di creare immagini animate per le campagne pubblicitarie.

Amazon prevede di affinare ulteriormente queste capacità, basandosi sui feedback dei tester, prima di un lancio più ampio. L’uso dell’intelligenza artificiale nel settore pubblicitario promette di offrire contenuti più coinvolgenti sia per gli inserzionisti che per i consumatori.