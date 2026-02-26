Xbox porta lo streaming a 1440p sulle console: ecco tutte le novità

Microsoft ha annunciato il supporto allo streaming in 1440p direttamente sulle console Xbox, una delle novità più attese da chi usa Game Pass per giocare in cloud. L’aggiornamento arriva in un momento di grande fermento per la divisione gaming dell’azienda, reduce da una settimana segnata dal pensionamento di Phil Spencer e dalla nomina di Asha Sharma, proveniente dalla divisione CoreAI, come nuovo CEO di Xbox.

Streaming a 1440p, app PC e miglioramenti per ROG Ally

La risoluzione più alta sarà disponibile per gli abbonati Game Pass Ultimate che possiedono una Xbox Series X o S, una Xbox One X o una Xbox One, a patto che il gioco e il display in uso la supportino. Fino a oggi, lo streaming a 1440p era limitato a una selezione di smart TV Fire TV, LG e Samsung, ai browser web e all’app Xbox per PC. Ora fa il salto sulle console, con un bitrate più elevato che dovrebbe tradursi in un’immagine più nitida e definita durante le sessioni in cloud.

Oltre alla nuova opzione di streaming, Microsoft introduce alcune novità per l’app Xbox su PC: arrivano i “navigation sounds”, suoni di interfaccia che si attivano quando si naviga nell’app con un controller, pensati per rendere l’input fisico più reattivo e intuitivo.

Sul fronte hardware, gli utenti di ASUS ROG Xbox Ally e Xbox Ally X trovano una procedura semplificata per formattare le schede microSD e aggiornamenti ai driver per migliorare la compatibilità con alcuni titoli.

Non è un periodo particolarmente sereno per il brand Xbox, che rischia di star perdendo la sua identità. I dati di vendita delle console current gen, Xbox Series X e Series S, continuano ad essere disastrosi e, per il momento, non sembra ancora vedersi una luce al di fuori del tunnel. In compenso, Microsoft guarda con convinzione alla prossima generazione: secondo AMD, l’Xbox next gen uscirà nel 2027.