Xbox compie 25 anni e guarda al futuro: ecco cosa prepara per il 2026

Il 2026 è un anno chiave per Microsoft e per Xbox, che celebra i suoi 25 anni in un momento delicato ma ricco di potenziale. Dopo la scelta, discussa e divisiva, di pubblicare alcuni titoli first-party anche su console concorrenti, l’azienda ha ora l’occasione di ricompattare la propria identità e chiarire una visione che negli ultimi mesi è apparsa frammentata, anche a causa del crollo delle vendite hardware.

Xbox: i giochi in arrivo nel 2026

L’anno si è aperto con l’Xbox Developer Direct, che ha delineato le principali uscite previste. Al centro della strategia tornano i quattro pilastri storici del marchio: Forza, Halo, Fable e Gears of War. Internamente, Microsoft sta spingendo affinché tutti e quattro i titoli arrivino sul mercato entro l’anno, evitando ulteriori slittamenti. Forza Horizon 6 è atteso per il 19 maggio, mentre Halo: Campaign Evolved punta all’estate. Fable dovrebbe debuttare in autunno e Gears of War: E-Day nella seconda metà del 2026, con particolare attenzione a non sovrapporsi al lancio di Grand Theft Auto VI, previsto per il 19 novembre salvo rinvii.

Il calendario si arricchisce anche di produzioni secondarie ma rilevanti. Double Fine prepara l’uscita di Kiln in primavera, mentre Bethesda è al lavoro su nuovi contenuti per Starfield, titolo che potrebbe finalmente arrivare anche su PlayStation 5. Intanto, l’universo Fallout resta sotto i riflettori: la remastered di Fallout 3, emerso dai documenti FTC, è ancora in sviluppo e Microsoft sembra intenzionata a rifinirlo con la stessa cura riservata a Oblivion Remastered.

Bisognerà aspettare il 2027 per la “next Xbox”

Il 2026 non riguarda però solo i giochi. La direzione futura di Xbox passa sempre più dall’integrazione con Windows. I dispositivi Xbox Ally, lanciati lo scorso anno in collaborazione con Asus, anticipano un modello in cui l’hardware Xbox diventa una piattaforma aperta, affidata anche a partner terzi. Su questo fronte sono in arrivo novità importanti: una funzione di Automatic Super Resolution basata su NPU per migliorare le prestazioni grafiche e strumenti AI pensati per catturare e condividere automaticamente i momenti di gioco.

Microsoft sta lavorando anche a una nuova interfaccia Xbox per PC e cloud, ispirata alle recenti modifiche testate su Xbox Cloud Gaming. L’obiettivo è unificare l’esperienza tra console, PC e streaming, riducendo le differenze che oggi rendono l’ecosistema frammentato. Indizi più concreti potrebbero arrivare alla prossima Game Developers Conference, da sempre palcoscenico privilegiato per anticipare i piani strategici della divisione gaming.

Sul fronte hardware tradizionale, la prossima Xbox non arriverà nel 2026. L’amministratrice delegata di AMD, Lisa Su, ha indicato il 2027 come finestra di lancio per una console basata su un nuovo SoC semi-custom. Nel frattempo, Microsoft punta a rinnovare i controller, introducendo modelli con connettività Wi-Fi per ridurre la latenza nel cloud gaming e preparando il terreno per un possibile Xbox Elite Controller Series 3.

Anche Xbox Game Pass è sotto osservazione. L’azienda sta sperimentando l’accesso gratuito supportato da pubblicità per il cloud gaming e valutando una riorganizzazione delle offerte in abbonamento, con l’ipotesi di una futura fusione tra Game Pass Premium e PC Game Pass.