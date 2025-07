Apple prepara una valanga di nuovi prodotti per la primavera 2026

Apple punta a rilanciare le vendite con una serie di novità attese per la prima metà del 2026, tra cui un nuovo iPhone entry-level, iPad aggiornati e Mac potenziati. Il colosso di Cupertino sta lavorando per rafforzare la sua lineup dopo un biennio di crescita incerta, preparando una primavera ricca di lanci strategici.

Nuovi iPad e un iPhone economico

La gamma di dispositivi in arrivo include aggiornamenti per l’iPad base e per l’iPad Air, che verranno lanciati tra marzo e aprile 2026 con un design simile all’attuale ma con chip più performanti. L’iPad base, con codice J581 e J582, sostituirà l’attuale, portando con sé un processore più recente rispetto all’attuale A16. L’iPad Air, invece, passerà al chip M4, pur mantenendo gran parte dell’hardware invariato. Dopo il successo del modello da 13 pollici introdotto nel 2024, Apple punta a consolidare il posizionamento dell’Air come opzione versatile tra il modello base e l’iPad Pro.

Sul fronte smartphone, è previsto anche il debutto dell’iPhone 17e, successore del 16e, che riceverà l’A19 e manterrà un prezzo competitivo, segnando un cambio di passo per la linea di fascia bassa, che fino a poco tempo fa seguiva cicli di aggiornamento più lenti.

Accanto a questi dispositivi, Apple sta lavorando anche a un nuovo monitor esterno per Mac, il primo aggiornamento di questo tipo in anni. Sebbene non siano ancora noti tutti i dettagli, il prodotto rientra nell’obiettivo di Apple di offrire una gamma più completa di accessori per l’ecosistema Mac, soprattutto in ambito produttivo e professionale.

MacBook posticipati e M5 in arrivo

Se l’inizio del 2026 sarà dominato da iPad e iPhone, le novità più potenti potrebbero arrivare poco dopo. Apple sta valutando di posticipare al 2026 il lancio dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici (codici J714 e J716), inizialmente previsti per la fine del 2025. I nuovi modelli monteranno i chip M5 e potrebbero seguire una finestra di lancio simile a quella usata per gli M2, arrivati a gennaio 2023. Anche il MacBook Air è in lista per un refresh, ma i piani non sono ancora definitivi. Nel frattempo, l’iPad Pro riceverà il chip M5 a partire da ottobre 2025, con aggiornamenti previsti per entrambe le varianti, da 11 e 13 pollici.

Questo rinnovamento generalizzato sembra parte di una strategia precisa: tornare a un ciclo di aggiornamento annuale, non solo per i prodotti di punta, ma anche per quelli entry-level. Dopo un rallentamento legato alla pandemia e a un calo di interesse per gli iPad, Apple intende riprendere un ritmo di innovazione regolare. Che questa strategia possa premiare Apple, però, è tutto da dimostrare.