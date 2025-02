Apple ha svelato oggi iPhone 16e, nuovo modello che va a completare la lineup iPhone 16 con un’opzione più accessibile ma ricca di funzionalità all’avanguardia. Il dispositivo rappresenta un importante passo avanti rispetto ai precedenti modelli “economici” di Apple, portando con sé diverse novità hardware e software degne di nota. Gli analisti si aspettano già che sarà un enorme successo.

Hardware al top

Il cuore pulsante è il chip A18, lo stesso processore dei modelli di punta, accompagnato dal nuovo modem C1 – il primo progettato internamente da Apple. Questa combinazione promette prestazioni fino all’80% superiori rispetto all’A13 Bionic di iPhone 11, con particolare attenzione all’efficienza energetica: secondo i dati forniti dall’azienda, iPhone 16e può garantire fino a 6 ore di autonomia in più rispetto a iPhone 11 e ben 12 ore in più rispetto a qualsiasi generazione di iPhone SE.

Sul fronte fotografico, Apple ha integrato un sensore principale da 48MP con tecnologia Fusion che incorpora anche uno zoom 2x ottico equivalente. Una soluzione interessante che offre essenzialmente due fotocamere in una, permettendo di scattare sia in wide che in modalità tele senza compromessi sulla qualità. Il sistema supporta la registrazione video in 4K fino a 60fps con Dolby Vision e audio spaziale. Il design mantiene le linee moderne della serie 16 con un display OLED da 6,1 pollici, certificazione IP68 e vetro Ceramic Shield.

Tante funzionalità AI

Grande attenzione è stata dedicata all’intelligenza artificiale, con l’introduzione di “Apple Intelligence“. Tra le funzionalità più interessanti troviamo il tool Clean Up per rimuovere elementi di disturbo dalle foto, la ricerca naturale nella galleria e l’integrazione nativa di ChatGPT in Siri e negli strumenti di scrittura. Apple sottolinea come la privacy sia al centro di queste funzionalità, con elaborazione on-device quando possibile e protezioni aggiuntive per i dati inviati al cloud.

Debutta anche il tasto Azione, già visto sui modelli Pro, che può essere personalizzato per accedere rapidamente a varie funzioni, inclusa una nuova esperienza di “visual intelligence” per identificare oggetti e luoghi nell’ambiente circostante. Due le colorazioni disponibili al lancio: nero e bianco, entrambe con finitura opaca. iPhone 16e sarà disponibile dal 28 febbraio, con i preordini che partiranno il 21 febbraio. Apple non ha ancora comunicato i prezzi per il mercato italiano, ma ci aspettiamo un posizionamento strategico per renderlo una valida alternativa nella fascia media del mercato.