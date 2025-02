L’attesissimo iPhone 17 Pro dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, ma i rumor sul design e sulle fotocamere hanno già iniziato a circolare. Le voci precedenti suggerivano un cambiamento significativo nella disposizione della fotocamera posteriore, e ora Jon Prosser ha condiviso nuovi render che mostrano un’ulteriore evoluzione del design. Assieme all’iPhone 17 e 17 Pro / Pro Max, quest’anno è atteso anche il nuovo iPhone 17 Air, con un inedito design ultra-sottile.

Un nuovo design per la fotocamera posteriore

Nel suo ultimo video sul canale Front Page Tech, Prosser ha mostrato immagini in 3D basate su informazioni ricevute da fonti interne. Secondo lui, l’iPhone 17 Pro abbandonerà il classico modulo quadrato per adottare una barra fotografica più ampia, che occuperà l’intera larghezza del dispositivo.

La nuova barra della fotocamera, più alta rispetto ai modelli precedenti, manterrà le tre lenti allineate sulla sinistra, mentre a destra troveranno posto il flash LED, il microfono e il sensore LiDAR. Una differenza importante rispetto ai rumor iniziali, che suggerivano una disposizione orizzontale delle fotocamere. Un altro aspetto discusso riguarda il colore del retro dell’iPhone 17 Pro. Secondo Prosser, il telefono non avrà una doppia tonalità, come ipotizzato in precedenza. Il retro sarà di un’unica tonalità, ma la barra della fotocamera presenterà una finitura più scura, creando un contrasto evidente.

Un iPhone più leggero?

Un dettaglio interessante riguarda il peso del dispositivo: secondo le fonti, Apple starebbe lavorando per rendere l’iPhone 17 Pro più leggero rispetto ai modelli attuali, probabilmente grazie a materiali più avanzati o a un’ottimizzazione della struttura interna. Sebbene Jon Prosser abbia anticipato correttamente alcune novità di Apple in passato, ha anche diffuso informazioni errate su altri prodotti, ad esempio si era sbagliato sul presunto redesign del Mac mini e su alcune caratteristiche dell’iPhone 14. Per questo motivo, è consigliabile prendere queste indiscrezioni con cautela.

Quello che è certo è che Apple sta sperimentando nuovi design per la fotocamera e che il prossimo iPhone potrebbe presentare cambiamenti significativi. In linea di massima, i primi indizi concreti sul design degli iPhone ancora non annunciati arrivano a cavallo tra l’estate e l’autunno, quando i produttori di terze parti ricevono i file CAD necessari per poter realizzare custodie e altre accessori per il nuovo telefono.