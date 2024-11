WhatsApp si aggiorna introducendo differenti funzionalità per l’esperienza quotidiana degli utenti che utilizzano il sistema operativo Android. Tra le novità più rilevanti della nuova versione beta di WhatsApp gli utenti trovano l’introduzione di una scorciatoia per accedere più rapidamente alla galleria del proprio device. Il tasto, presente nella parte inferiore destra della schermata della chat, permette di accedere immediatamente alla galleria con un semplice click.

WhatsApp beta v2.24.24.16 per Android reintroduce la scorciatoia della fotocamera all’interno del campo di testo della chat, accanto alla scorciatoia della galleria aggiunta di recente. Ciò rende sicuramente più facile accedere sia alla fotocamera del dispositivo che alla galleria dall’interno di una chat, ma qualche utente potrebbe non apprezzare il fatto che tre scorciatoie siano posizionate così vicine l’una all’altra.

WhatsApp offre una nuova scorciatoia per la galleria

