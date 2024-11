Ogni giorno, purtroppo, si sente parlare sempre più di persone vittime di truffe. E proprio nell’ultimo periodo si sta tanto parlando della “truffa del Sudafrica” che ha già fatto molte vittime. Come si svolge tale truffa e a cosa bisogna stare attenti? Semplice, se arriva su WhatsApp un messaggio da un numero straniero con il prefisso internazionale +27, ovvero 0027, ecco che non bisognerà fare altro che bloccare il numero ed eliminare la conversazione senza mai rispondere.

Lo schema seguito dai truffatori è lo stesso di quello già utilizzato per altre truffe messe in atto sempre tramite la famosa app di messaggistica di Meta. Il contatto selezionato per essere truffato riceve un messaggio da un numero straniero con prefisso +27 contenente frasi del genere “Scusa, posso parlarti un attimo?”. Se la risposta dell’utente sarà si ecco che allora a questo punto quello che si riceverà è una proposta di lavoro, ovviamente non reale. L’obiettivo è quello di far cadere la persona nella trappola.

Come difendersi dalla truffa

Anche in mancanza di risposta i truffatori inviano un secondo messaggio con scritto “Vuoi sapere di più sul lavoro”. A questo punto ecco che l‘utente potrebbe ricevere un link che rimanda ad un modulo da compilare inserendo dati personali o bancari.

L’utente potrebbe anche essere invogliato a seguire alcuni compiti per poter ricevere del denaro, come ad esempio mettere like ad alcuni video online o condividerli. Come difendersi da queste truffe? L’unico modo per farlo è ovviamente quello di non rispondere ai messaggi, non seguire nessuna delle indicazioni fornite e bloccare il contatto.