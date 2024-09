La tecnologia ricopre un ruolo sempre più importante nella nostra vita, poiché ci consente di svolgere molte azioni in modo facile e veloce. Basti pensare alla possibilità di poter comunicare con chiunque desideriamo in ogni momento e da qualsiasi angolo della Terra ci troviamo.

Questo, però, non vuol dire che sia tutto rose e fiori. Tanti, purtroppo, sono i pericoli con cui si rischia di dover fare i conti e a cui è bene prestare attenzione. Basti pensare ai vari tentativi di truffa che circolano continuamente in rete e che rischiano di far cadere molti nella trappola. Ne è un chiaro esempio quanto successo ad uno degli account ufficiali di OpenAI su X che è stato hackerato per una truffa legata alle criptovalute.

Account ufficiale di OpenAI su X hackerato per truffa legata alle criptovalute

Uno degli account ufficiali di OpenAI su X, ex Twitter, è stato di recente preso d’assalto da truffatori di criptovalute, che hanno tentato di vendere un token falso denominato “$OPENAI”. Ecco quanto si leggeva in un tweet, ora cancellato, sull’account OpenAI Newsroom, che vanta oltre 54.000 follower:

Siamo molto felici di annunciare $OPEANAI: il token che colma il divario tra Al e la tecnologia blockchain. Tutti gli utenti di OpenAI hanno diritto a richiedere una parte della fornitura iniziale di $OPENAI. Tenere $OPENAI garantirà l’accesso a tutti i nostri futuri programmi beta.

A corredo del post un link che, come spiegato da TechCrunch, rimandava ad un sito di phishing progettato per per assomigliare a quello di OpenAI. In questo modo gli utenti venivano inconsapevolmente indirizzati a fare clic su un grande pulsante “RICHIEDI $OPENAI” che apriva ad un menu per collegare un portafoglio crittografico. In questo modo i truffatori potevano svuotare il portafoglio del malcapitato di turno. Occhio quindi ai finti siti e annunci in rete perché il rischio di incorrere in seri guai è molto alto.