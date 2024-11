Elon Musk, noto imprenditore conosciuto per essere il proprietario e presidente di X (ex Twitter) e della multinazionale automobilistica Tesla, in questi giorni è finito ancora una volta sotto i riflettori. Il noto imprenditore attraverso il suo sito di social Media X, in precedenza Twitter pare si sia intromesso nella vendita di Infowars a The Onion.

Proprio qualche giorno fa la pubblicazione satirica ha fatto sapere di aver acquistato Infowars ovvero il sito web fondato da Alex Jones, acquisto che pare sia avvenuto tramite un’asta fallimentare. Nel corso della vendita però, sono stati riscontrati alcuni contrattempi e pare che proprio li sia entrato in scena Elon Musk.

Elon Musk rivendica la proprietà degli account social di InfoWars

Gli avvocati del noto Musk lo scorso lunedì hanno presentato un deposito in tribunale obiettando il fatto che The Onion non avrebbe potuto acquistare gli account X di InfoWars semplicemente perché il proprietario non risulta essere Alex Jones, ma proprio Musk. Gli avvocati avrebbero confermato che X risulta essere ad oggi il proprietario di tutti gli account presenti sulla piattaforma.

“I [termini di servizio] di X Corp. chiariscono che è proprietaria degli X Account, poiché i TOS stabiliscono esplicitamente che X Corp. concede ai propri utenti semplicemente una licenza non esclusiva per utilizzare i propri account”. Queste le parole degli avvocati di Elon Musk che si possono leggere nella documentazione che è stata presentata nei giorni scorsi ad una corte federale in Texas.

Jones, dunque, è stato condannato a pagare ben 1,5 miliardi di dollari di danni a tutte le famiglie delle vittime della sparatoria di massa di Sandy Hook, colpevole di aver dichiarato che questa tragedia fosse solo una bufala. Qualora Musk dovesse avere ragione e confermare la sua tesi, i suoi account su X potrebbero non essere di proprietà di Jones, Infowars o delle famiglie da vendere.