Le nuove policy lo menzionano chiaramente ed entreranno in vigore a novembre. X, in questo modo, potrebbe ottenere una nuova fonte di ricavi - cosa di cui ha disperato bisogno.

X ha aggiornato la sua politica sulla privacy, introducendo una nuova sezione che consente di fornire i dati degli utenti a “partner terzi” per addestrare modelli di intelligenza artificiale. La nuova politica entrerà in vigore il 15 novembre 2024 e potrebbe aprire la strada a collaborazioni simili a quelle di Reddit, in cui aziende esterne pagano per ottenere licenze sui dati.

La sezione intitolata “collaboratori terzi” spiega che, a seconda delle impostazioni o se l’utente decide di condividere i propri dati, X potrebbe condividere le informazioni con terze parti. Chi non si oppone a questa condivisione potrebbe vedere i propri dati utilizzati da tali terze parti per scopi indipendenti, incluso l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale generativa o di altro tipo. Tuttavia, non è chiaro come esattamente gli utenti possano rinunciare a tale condivisione: la politica fa riferimento al menu delle impostazioni, ma attualmente non sembra esserci un’opzione specifica per disattivare il trasferimento dei dati.

Se X iniziasse a concedere in licenza i propri dati a terzi, potrebbe ottenere una nuova fonte di guadagno significativa, vista la diminuzione di interesse da parte dei grandi inserzionisti. In parallelo, X sta aggiornando anche i termini di servizio, introducendo penalità più severe per chi viene sorpreso a “raschiare” grandi quantità di tweet.