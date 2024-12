Il mais è uno dei cereali più amati di sempre, adatto sia per la colazione che per pranzo. Ricco di proteine e di fibre, il mais aiuta a prevenire cancro, diabete, obesità e infiammazione. Non è una bufala, è questo quanto affermato dai ricercatori dell’Università del Missouri. Il segreto però sta nel colore, non è il classico mais, ma quello viola.

A condurre lo studio Pavel Somavat ed il suo team che stanno analizzando decine di varietà di mais, ed hanno confrontato diverse proprietà nutrizionali del mais blu, viola e rosso con quello giallo. Una genetista ricercatrice presso l’Agricultural Research Service del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha studiato il mais tradizionale presso la South Farm di Mizzou. Ecco i risultati.

Mais viola, i ricercatori hanno individuato le proprietà antitumorali

“Stiamo identificando le varietà migliori e fornendole un feedback che usa per decidere quali varietà allevare per il ciclo successivo“. Queste le parole del professor Pavel Somavat e del suo team che hanno analizzato decine di varietà di mais, confrontando le proprietà nutrizionali. “Stiamo esaminando la composizione del mais e come risponde ai climi del Midwest, nonché come possiamo aggiungere valore al mais sviluppandone nuovi usi”, hanno aggiunto ancora gli esperti. Dagli studi effettuati sembra che il mais scuro, chiamato anche Maiz Morado si sia rivelato il più sano.

Purtroppo questo non cresce nel clima del Missouri, che per chi non lo sapesse è uno dei principali produttori di mais negli Stati Uniti. Il team di ricercatori ha fatto luce sulle innumerevoli proprietà del mais viola, che sarebbe anche un ottimo insetto-repellente. Uno degli utilizzi più promettenti del mais è quello come colorante alimentare.

Gli estratti potrebbero sostituire il Red Dye 40, un colorante sintetico a base di petrolio presente in molti alimenti come latticini, dolci e bevande. La Food and Drug Administration ha rassicurato sul consumo umano di questo tipo di mais, tuttavia alcuni studi hanno collegato il Red Dye 40 a emicranie, reazioni allergiche ed anche al disturbo da deficit di attenzione/iperattività.