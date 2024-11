Dopo la vittoria di Trump, Elon Musk è emerso come un punto di riferimento per i leader dei colossi tecnologici. Il CEO di TikTok ha aperto un dialogo con il miliardario nella speranza di scongiurare il ban del social.

Elon Musk, proprietario di X (ex Twitter), e Shou Chew, CEO di TikTok, hanno recentemente avviato una serie di discussioni che potrebbero rivelarsi decisive per il futuro della popolare piattaforma video negli Stati Uniti. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, Chew ha cercato l’opinione di Musk su temi chiave, inclusi il nuovo panorama politico americano e le tendenze delle politiche tecnologiche, mentre TikTok affronta una potenziale messa al bando negli USA.

Dialoghi strategici e pressioni politiche

Le comunicazioni tra i due leader sarebbero state iniziate da Chew, che conosce Musk da diversi anni. Pur non avendo discusso strategie specifiche per salvaguardare le operazioni di TikTok negli Stati Uniti, il CEO di TikTok ha tenuto ByteDance, la casa madre cinese della piattaforma, informata sui progressi. ByteDance, che sta affrontando crescenti pressioni per cedere TikTok, spera che queste interazioni possano portare a una soluzione vantaggiosa.

TikTok si trova in una posizione difficile a causa di una legge firmata dall’amministrazione Biden, che obbliga ByteDance a vendere le sue operazioni statunitensi entro gennaio 2025 per evitare un divieto completo. La piattaforma ha contestato questa misura con una causa federale, sostenendo che viola i diritti alla libertà di espressione degli utenti. Il governo, tuttavia, giustifica la legge come necessaria per prevenire potenziali minacce alla sicurezza nazionale, citando accuse di spionaggio e manipolazione dei contenuti da parte del governo cinese, che TikTok ha categoricamente respinto.

Il ruolo di Musk e i rapporti con Trump

Musk, che gode di un accesso privilegiato al Presidente eletto Donald Trump, è emerso come un punto di riferimento per i leader dei colossi tecnologici durante questa fase di transizione presidenziale. Dopo aver soggiornato presso l’estate di Trump a Mar-a-Lago, Musk è stato coinvolto in discussioni sulla formazione della nuova amministrazione.

ByteDance, nel frattempo, ha già avviato discussioni con rappresentanti di entrambi i principali schieramenti politici americani, cercando di anticipare i diversi scenari post-elettorali. Dopo la vittoria di Trump, Elon Musk potrebbe quindi essere diventato l’ultima speranza di Chew per evitare che la sua piattaforma venga messa al bando.