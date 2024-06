Un procedimento più facile e veloce per trasferire le conversazioni di WhatsApp, un’innovazione presto in arrivo.

Google Drive ha agevolato il trasferimento delle conversazioni tra i dispositivi. Dal 2012 questo procedimento ha semplificato la vita degli utenti che fino ad allora dovevano procedere tramite un servizio di copia e incolla con mail e computer. Un vero lavoro che impiegava tempo ed era fastidioso per gli utenti che avevano tale necessità.

Google Drive è stato un valido aiuto, ma è in arrivo un’ulteriore novità, che migliorerà questa pratica, rendendola più semplice e di uso immediato. Tramite l’utilizzo del noto QR code, che ormai troviamo ovunque, anche per pagare bollette e servizi, si trasferiranno le conversazioni di WhatsApp. Parliamo di un procedimento semplice: quando si metterà in uso un nuovo telefono, sul vecchio cellulare si visualizzerà un QR code, che dovrà essere semplicemente scansionato. In quel momento, in modo pratico e semplice si assisterà al trasferimento delle conversazioni tra i due dispositivi, da quello vecchio al nuovo.

Uno strumento abbastanza intuitivo per tutti gli utenti, da quelli esperti e a chi è poco pratico di tecnologia. La velocità di trasferimento delle conversazioni WhatsApp dipenderà ovviamente dalla quantità di dati in atto di trasferimento da un dispositivo all’altro e, inoltre, dalle funzioni di questi stessi.

In attesa di una data di rilascio del nuovo metodo

Gli utenti risparmieranno tempo, il nuovo metodo sarà sicuramente più veloce. La necessità di risparmiare tempo ed essere agevolati nelle azioni, che all’apparenza sembrano noiose, ha spinto ad adottare una soluzione più celere.

Non è stata ancora comunicata una data certa dell’arrivo di questa nuova procedura, che si tende a specificare, è differente dal trasferimento tra Android e iOS. Quest’ultimo, com’è risaputo, prevede un cavo di collegamento per procedere al trasferimento dei dati.

Meta ha affermato che ad oggi questo metodo è ancora in fase di sperimentazione per la versione Beta 2.24.9.19 di WhatsApp, solo per gli utenti registrati al programma Beta tramite Google Play Store. Al momento, si rimane in attesa che sia comunicata la data a partire dalla quale si potrà accedere a tale servizio.