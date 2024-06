Una vera strage: con i prossimi aggiornamenti, WhatsApp smetterà di funzionare su ben 35 smartphone diversi. Se il tuo compare in questa lista, è davvero arrivato il momento di mandarlo in pensione.

WhatsApp è di gran lunga l’applicazione di messaggistica più utilizzata in Italia, con buona pace degli appassionati di Telegram e di chi ama farlo strano (sì, per iMessage e Signal è anche peggio). Insomma, perdere l’accesso all’applicazione di Meta equivale ad una condanna alla morte sociale: dai parenti agli amici, passando per i gruppi di lavoro, del calcetto e delle associazioni. Si parla sempre e solo su WhatsApp.

Purtroppo, ciclicamente alcuni smartphone datati perdono accesso a WhatsApp, perché non sono in grado di gestire gli aggiornamenti più recenti. Anche il 2024 non farà eccezione: Meta ha annunciato la lista di tutti gli smartphone che non riceveranno i prossimi aggiornamenti, cosa che, di fatto, renderà completamente inutilizzabile l’applicazione.

Perché WhatsApp non funziona su alcuni telefoni

Nulla è per sempre, nemmeno l’accesso a WhatsApp. Sono ben 35 i telefoni che hanno smesso di ricevere aggiornamenti, o smetteranno nell’immediato futuro, nel corso del 2024. La lista è piuttosto ampia ed include modelli di pressoché ogni marca: da Apple a Motorola, passando per Samsung, Huawei, LG e Sony. Si tratta di smartphone piuttosto vecchi, quindi, se avete uno di questi modelli WhatsApp probabilmente non è l’unico dei vostri problemi: in realtà è abbastanza comune che le applicazioni cessino di funzionare su smartphone molto datati. Realisticamente, questi telefoni potrebbero non ricevere più aggiornamenti anche per numerose molte altre app popolari.

Ma perché succede? La risposta è abbastanza semplice: perché più passano gli anni, più il numero di persone che utilizza una certa versione datata di Android o iOS tende a diminuire drasticamente. In media, le persone cambiano smartphone ogni tre o quattro anni. Questo significa che aggiornare le applicazioni tenendo in considerazione anche gli smartphone più vecchi, con il tempo, diventa sempre più insostenibile: i costi superano di gran lunga i benefici.

Parallelamente, gli smartphone più vecchi non vengono aggiornati ai sistemi operativi più recenti perché non hanno l’hardware necessario per supportarli. L’esperienza d’uso verrebbe compromessa da tempi di caricamento e rallentamenti insostenibili. Insomma, non c’è nessun complotto per costringervi a comprare un nuovo smartphone: le cose funzionano semplicemente così, purtroppo.

Tutti gli smartphone che diranno addio a WhatsApp nel 2024

Ma arriviamo al dunque e vediamo subito la lista completa degli smartphone che non potranno più accedere a WhatsApp da qui a breve. Se il vostro telefono compare in questo elenco, è davvero arrivato il momento di comprarne uno nuovo:

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Express 2

Galaxy Grand

Galaxy Note 3 N9005 LTE

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy S 19500

Galaxy S3 Mini VE

Galaxy S4 Active

Galaxy S4 mini I9190

Galaxy S4 mini I9192 Duos

Galaxy S4 mini I9195 LTE

Galaxy S4 Zoom

Moto G

Moto X

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1s

Huawei Y625

Lenovo 46600

Lenovo A858T

Lenovo P70

Lenovo S890

Xperia Z1

Xperia E3

Optimus 4X HD P880

Optimus G / Optimus G Pro

Optimus L7

Non ci stupisce particolarmente: alcuni di questi smartphone sono usciti più di 7 anni fa. Anzi, è un miracolo che siano stati supportati fino ad oggi. La buona notizia è che oggi potete acquistare davvero moltissimi smartphone ad un prezzo ultra-competitivo: vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro partner Multiplayer.it per non perdervi nessuna delle migliori offerte del giorno.