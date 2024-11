L’anno 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato e il primo anno a +1,5 gradi centigradi sopra i livelli preindustriali: è quanto previsto dal rapporto Copernicus. Nei primi dieci mesi del corrente anno si è registrato un incremento della temperatura globale media di 0,7 gradi centigradi rispetto alla media dello stesso periodo.

Anche se manca poco alla fine dell’anno, il 2024 registrerà il record di temperatura rispetto all’anno 2023. Tutti i mesi del corrente anno sono stati più caldi e tutti quanti hanno registrato anomalie termiche superiori alla soglia di 1,5 gradi centigradi. Secondo le registrazioni del database Copernicus tutti i mesi dal giugno 2023 sono stati più caldi.

Il 2024 sarà l’anno più caldo alla vigilia della COP29

Secondo il rapporto Copernicus il corrente anno sarà più caldo in assoluto: la notizia arriva a pochissimi giorni dalla COP29 a Baku, la conferenza annuale delle Nazione Unite sul contrasto alla crisi climatica. Lo scenario è piuttosto incerto in quanto la conferenza si terrà durante questo mese di novembre, in seguito alla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. Non a caso anche il presidente repubblicano ha mostrano posizioni di rilevante interesse rispetto al cambiamento climatico.

Trump ha annunciato la sua volontà di prevedere l’abolizione dell’Inflation Reduction Act, iniziativa volta a contrastare il cambiamento del clima, e di investire 370 miliardi di $ per ridurre le emissioni serra. Il neopresidente repubblicano avrebbe avviato accordi con le industrie del comparto petrolifero durante la campagna elettorale.