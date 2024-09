Il 2024 Player’s Handbook è diventato il prodotto di Dungeons & Dragons venduto più rapidamente nei 50 anni di storia del gioco. Si tratta di un dato riportato ad una sola settimana dalla sua uscita.

Questo successo supera quello del Calderone Omnicomprensivo di Tasha, il precedente detentore del record, che ha raggiunto il successo alla sua uscita nel 2020.

Jess Lanzillo, Vicepresidente dei Prodotti e del Franchise di D&D per Wizards of the Coast, ha dichiarato:

Non potremmo essere più soddisfatti del clamoroso successo di critica, dell’accoglienza dei fan e del lancio da record del 2024 Player’s Handbook, e dobbiamo ringraziare i nostri fedeli fan per questo. Hanno svolto un ruolo fondamentale nel contribuire a rendere questo prodotto ciò che è. Il nostro team ha analizzato il feedback dei giocatori fin dall’uscita del Player’s Handbook e ha lavorato con attenzione per implementarlo all’interno delle nuove regole di base, così da creare qualcosa che speriamo possa piacere a tutti.

Il successo arriva nel corso di un anno di celebrazioni per festeggiare il 50° anniversario di Dungeons & Dragons. Con oltre 85 milioni di fan di D&D in tutto il mondo e più di 18 milioni di utenti registrati a D&D Beyond, Dungeons & Dragons è tornato in grande stile.

Quando uscirà il manuale in Italia

Il nuovo 2024 Player’s Handbook è la guida definitiva per i giocatori di D&D della quinta edizione. Gli appassionati potranno giocare a proprio modo con regole ottimizzate per la creazione e l’avanzamento del personaggio, l’esplorazione, il combattimento, l’equipaggiamento, gli incantesimi e molto altro ancora.

Inoltre, è stata data anche la possibilità di creare degli eroi grazie ad una selezione espansa di origini dei personaggi, privilegi di classe e sottoclassi, rivisti e bilanciati per un divertimento senza fine.

CBR e Bonus Action hanno assegnato al 2024 Player’s Handbook una valutazione di 10 su 10, definendolo un “must-have” .

Il 2024 Player’s Handbook può essere acquistato su D&D Beyond o sul D&D store, dove i fan potranno trovare sia il libro fisico da ricevere direttamente a casa propria che l’edizione digitale, giocabile sin da subito su D&D Beyond. Il prodotto è inoltre disponibile su Amazon e nei negozi specializzati.

La versione in italiano del 2024 Player’s Handbook sarà disponibile a marzo 2025.