Il Lucca Comics & Games 2024 ha rivelato tutti gli eventi organizzati per celebrare i cinquant'anni di Dungeons & Dragons.

Per i cinquant’anni di Dungeons & Dragons il Lucca Comics & Games 2024 ha riservato un programma particolarmente nutrito di eventi ed ospiti speciali.

Eccoli nel dettaglio.

Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art

Presso la Chiesa dei Servi si svolgerà una mostra su D&D senza precedenti. Sarà esposta la Koder Collection, composta tra le altre opere d’arte e memorabilia di D&D anche da capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom e Todd Lockwood.

La mostra sarà inaugurata sabato 26 ottobre alle 17:00, curata da Jon Peterson, uno dei più importanti storici del gioco e autore di Dungeons and Dragons – Art & Arcana e della straordinaria raccolta di documenti rari The Making of Original Dungeons & Dragons 1970-1977, e da Jessica Lee Patterson, storica dell’arte che dal 2022 lavora alla catalogazione della collezione Koder. Si tratterà della mostra più grande al mondo dedicata a D&D.

Alcune partite speciali di Dungeons & Dragons saranno giocate su un tavolo ubicato nel transetto della Chiesa dei Servi. Questo tavolo speciale ospiterà partite con giocatori VIP dalle 16:00 alle 19:00 dei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre.

Il tavolo, però, sarà a disposizione in tre slot giornalieri in cui il pubblico potrà, previa prenotazione, partecipare a sessioni di gioco condotte da Dungeon Master d’eccezione, tra i quali Luke Gygax e Jeremy Crawford.

Il sotterraneo Gary Gygax e Dave Arneson

Durante il Lucca Comics & Games 2024 ci sarà l’intitolazione in modo definitivo da parte dell’amministrazione comunale del sotterraneo del baluardo San Paolino a Gary Gygax e Dave Arneson, i creatori di Dungeons & Dragons. La cerimonia di intitolazione avrà luogo mercoledì 30 ottobre e vedrà la presenza di Luke Gygax, figlio di Gary Gygax.

L’arte e il game design di Dungeons & Dragons

A esplorare l’evoluzione artistica del gioco di ruolo negli anni saranno presenti al festival due artisti: Tyler Jacobson ed Erol Otus. Jacobson è l’autore delle copertine dei nuovi manuali base (Player’s Handbook, Dungeon Master’s Guide e Monster Manual). Otus, invece, ha reso iconiche le prime edizioni sia di D&D sia di Advanced Dungeons & Dragons, e recentemente ha prodotto immagini di copertina dei manuali di Old School Essentials.

Tyler Jacobson ed Erol Otus saranno presenti all’Artist Alley del padiglione Carducci. Il pubblico di Lucca potrà incontrare Erol Otus anche presso lo stand di Mondiversi al padiglione Carducci per un firmacopie.

Durante l’incontro “L’arte di D&D parla italiano”, moderato da Christian “Zoltar” Bellomo, che si terrà sul palco Grog Live Show del padiglione Carducci e in diretta Twitch il 31 ottobre alle 14:30, interveranno artisti come Katerina Ladon, Francesca Baerald, Michele Giorgi, Marco Bernardini, Domenico Cava e Andrea Piparo.

Guest of Honor nel 2007 di Lucca Games, torna a incontrare il pubblico della manifestazione Troy Denning, uno degli scrittori di D&D più prolifici e famosi, nonché l’autore che ha dato vita all’ambientazione “Dark Sun” per AD&D, illustrata da Gerald Brom. Denning incontrerà i fan a Lucca e terrà un seminario/workshop in cui svelerà tutti i segreti dell’arte del World Building.

Il pubblico del Lucca Comics & Games potrà conoscere anche Alex Kammer, il direttore della celebre manifestazione di gioco americana GameHoleCon, Game Designer e Dungeon Master.

Infine, dopo 10 anni torna a Lucca Comics & Games anche Jeremy Crawford, lead rules designer di Dungeons & Dragons e lead designer del nuovo 2024 Player’s Handbook, che rivelerà al pubblico di Lucca il presente e il futuro di D&D.

Jeremy Crawford sarà anche protagonista di alcuni panel sul game design della nuova edizione 2024 di Dungeons & Dragons, sulla sua storia personale di game designer e terrà una masterclass sul game design del gioco di ruolo.

Anche Luke Gygax, figlio di Gary Gygax, sarà protagonista di dibattiti e incontri sul palco Grog Live Show (padiglione Carducci).

D&D giocato

Ma Dungeons & Dragons è un gioco e per essere apprezzato al suo meglio va giocato, che sia in prima persona o seguendo da spettatore le avvincenti avventure di altri appassionati giocatori.

Sarà possibile giocare l’avventura originale di Dungeons & Dragons, creata per l’occasione da Lucca Comics & Games insieme ai suoi partner storici The Agency e Kraken APS, sabato 2 novembre in occasione dell’Epic di Adventurers League dalle 13:00 alle 20:00 presso la sala Pinturicchio. L’avventura sarà successivamente resa disponibile sul sito Dungeon Masters Guild.

Sempre presso la sala Pinturicchio, domenica 3 novembre dalle 13:00 alle 20:00 sarà possibile partecipare a una speciale sessione di D&D in formato multi edizione e multitavolo.

Molteplici saranno le occasioni per provare D&D in prima persona. Presso il Sotterraneo Gary Gygax e Dave Arneson sarà possibile giocare a sessioni di Dungeons & Dragons, e saranno presenti content creator come gli InnTale, Dr. Morgan, i D20 Nation, e i Wikirole.

Ci sarà anche Stefan Pokorny, imprenditore ideatore di Dwarven Forge (il più famoso sistema modulare di terreni per miniature), che sarà presente con il suo stand di vendita, ma soprattutto sarà a disposizione per partite con i fan presso la Miniature Island al Padiglione Carducci.

Francesco Lancia, accompagnato da nuovi ospiti inediti, sarà il mattatore alla conduzione di un nuovo appuntamento con Dungeons & Deejay Lucca Comics & Games Special Edition.

Francesco Lancia sta già conducendo anche una nuova edizione del format Twitch RPG Night Live (creato nel 2019 da Lucca Comics & Games), in cui viene giocata una nuova avventura ambientata a Lucca con ospiti come Barbascura X, Camihawke, CKibe, Claudio Di Biagio e Zoltar. La finale sarà giocata live dall’Auditorium San Francesco di Lucca, il 31 ottobre, alle 19:30.

Dungeons & Dragons sarà protagonista anche del nuovo Lucca Games Café, con tre tavoli a cura di The Agency e Kraken APS per giocare tutte le edizioni di D&D, dalla scatola bianca a 5e.

“Nella tana del drago”, lo speciale RAI su D&D

Anche Rai Cultura e Rai4 festeggiano il 50° anniversario di D&D con una puntata speciale del magazine Wonderland: “Nella tana del drago – 50 anni di Dungeons & Dragons”.

Nella tana del drago sarà presentato in anteprima durante l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, venerdì 1 Novembre alle 19:00 al Cinema Centrale. Lo speciale sarà poi in onda su Rai4 lunedì 4 novembre e subito disponibile su RaiPlay.

LEGO e D&D

I fan di D&D e dei mattoncini più famosi al mondo potranno incontrare Lucas Bolt aka BoltBuilds, il designer di LEGO Ideas Dungeons & Dragons: Il racconto del Drago Rosso.

Il tutto avverrà sabato 2 novembre dalle 16:00 alle 18:00 in Piazza San Romano, presso il primo pop-up LEGO Certified Store in partnership con Percassi.

Il negozio avrà una dimensione di 90 mq e metterà a disposizione degli appassionati un assortimento completo di mattoncini, incluse le novità, i set LEGO dedicati al mondo gaming e le esclusive dei LEGO Certified Store.