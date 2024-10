Durante la giornata sono stati rivelati gli eventi che faranno parte dell’area Junior del Lucca Comics & Games 2024. Tra questi spiccano gli appuntamenti con il creatore di Piccoli Brividi, R.L. Stine.

DA TOPAZIA A LUCCA JUNIOR: BENTORNATO, GERONIMO!

Dopo un’assenza di oltre dieci anni, torna a Lucca Geronimo Stilton, il ‘gentiltopo’, giornalista poco d’assalto, ma dal fiuto eccezionale, che nel 2024 mette piede dove nessun topo è mai giunto prima: la Stazione Spaziale Internazionale, che orbita intorno alla Terra.

Proprio a Lucca Comics & Games Geronimo sarà presente con il suo nuovo libro, Viaggio nello spazio (edito da Piemme), che descrive la nuova avventura insieme alla sorella Tea, e svolgerà uno spettacolo sabato 2 novembre ore 11 presso la sala Incontri di Lucca Junior. Geronimo sarà anche protagonista di 3 laboratori, giovedì 31 ottobre alle ore 14:30, venerdì 1 novembre alle ore 10:30 e domenica 3 novembre alle ore 10:30.

IL COMPLEANNO DI HELLO KITTY, SUPER SPIKEBALL E LA PARATA YOYO CON RAI KIDS

Rai Kids partecipa a Lucca Comics & Games 2024. Il Real Collegio di Lucca, trasformato in Family Palace, sarà il quartier generale, dove il pubblico potrà trovare anteprime, attività di gioco, meet & greet con i personaggi più amati dei canali Rai Yoyo e Rai Gulp. Tutti i giorni i bambini potranno incontrare Hello Kitty e fare selfie con la speciale torta di compleanno.

Venerdì 1° novembre Rai Kids festeggerà il 50° compleanno di Hello Kitty, che accoglierà bambini e adulti al Family Palace, e sarà a disposizione per foto e saluti.

Sabato 2 novembre, alle 12, torna la Rai Yoyo Parade, una parata vera e propria, che si snoderà dalle splendide mura di Lucca al Family Palace. Saranno presenti, tra gli altri, Pinocchio e Freeda, i Puffi, Bing, Lucky, i Ronfi, Pocoyo, Summer & Todd, 44 Gatti, Masha e Orso, Hello Kitty e altri. Tutto il giorno i bambini potranno incontrare i loro beniamini al Family Palace per un meet & greet.

A Family Palace ci sarà spazio anche per lo sport e per le attività di Super Spikeball, la serie animata ideata dall’ex campione del mondo di volley, Andrea “Lucky” Lucchetta, disponibile su RaiPlay. Tutti i giorni i bambini potranno “schiacciare” con Lucky e la Lucky Squad: nel campo da gioco allestito nel terzo chiostro e animato dallo staff di smart coach, coordinati da Lucchetta, si potrà giocare a Spikeball, il gioco della schiacciata, inventato nel cartone animato Super Spikeball dai tre protagonisti Nino, Lee-Wang e Viola, e giocato nelle scuole e nelle società da più di 200 mila bambini grazie al progetto Volley S3 della Federazione italiana Pallavolo.

A Lucca Comics & Games ci saranno anche i Gormiti, protagonisti della nuova live action “Gormiti: The New Era”, in onda dal 28 ottobre, dal lunedì al venerdì alle ore 18.50 su Rai 2, in boxset su RaiPlay e da lunedì 4 novembre, tutti i giorni, alle ore 8.10 e 18.20, su Rai Gulp. Non mancherà la possibilità di incontrare dal vivo gli attori della nuova serie.

A LUCCA JUNIOR LA FANTASIA PRENDE FORMA

Il Family Palace ospiterà anche quest’anno decine di laboratori e attività di gioco, senza dimenticare la mostra dedicata al Premio di Illustrazione Editoriale “Livio Sossi”, che riconferma la propria centralità nel primo chiostro, accanto alla Sala Incontri.

Al piano terra, gli aspiranti jedi potranno cimentarsi nelle lezioni di spada laser con l’associazione EmPisa Fan Club Star Wars, che si occuperà anche di parate a tema.

Negli spazi di Red Glove, invece, si potrà scoprire il nuovo gioco da tavolo Riciclali Tutti!, in collaborazione con Sistema Ambiente, che arriverà nelle scuole di Lucca da gennaio 2025 per insegnare il corretto riciclo dei rifiuti.

A TU PER TU CON I GORMITI… THE NEW ERA

Giochi Preziosi sarà protagonista dell’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, nella sezione Lucca Junior, con lo straordinario mondo dei Gormiti. Lo stand sarà interamente ispirato a GORMITI: THE NEW ERA, la nuova live action che presto andrà in onda su RAI2 e sui canali tematici RAI.

Per gli amanti di Gormiti, però, l’appuntamento non finisce qui. Grazie alla collaborazione con Rainbow sarà possibile assistere a un incontro dal vivo con gli attori della nuova serie e le mascotte ufficiali, sabato 2 novembre alle ore 11:30 presso l’Auditorium del Suffragio. Lo studio produttore delle Winx sarà anche protagonista negli spazi di Lucca Junior con un’attività dedicata a Mermaid Magic, la nuova serie d’avventura fantasy che segue le vicende della principessa sirena Merlinda, in streaming su Netflix, e che sarà protagonista di un laboratorio venerdì 1 novembre alle ore 15:30 nella Sala Laboratorio 4 al primo piano del Real Collegio.

PICCOLI BRIVIDI… GRANDI AVVENTURE

Per la prima volta a Lucca Comics & Games, tra gli ospiti più attesi ci sarà R.L. Stine, l’autore di Piccoli Brividi, la saga horror per bambini e ragazzi più letta di sempre. Stine dà appuntamento a tutti i piccoli fan ( e non solo) giovedì 31 ottobre, alle ore 11, al Teatro del Giglio. L’autore sarà disponibile anche il 2 novembre per un incontro con Stuart Torton presso l’Auditorium San Francesco.

Mondadori Libri lancerà in fiera Vendetta d’inchiostro, quarto titolo della saga d’inchiostro. Un grande ritorno, che porterà per la prima volta a Lucca l’autrice Cornelia Funke, nella sola giornata di mercoledì 30 ottobre, per un incontro moderato da Carmelo Romano, alias Timida libreria del Riccio, che si svolgerà alle ore 14:15 presso l’Auditorium Fondazione Banca Del Monte di Lucca.

Tra le autrice italiane ci sarà Paola Barbato, che svolgerà un incontro mercoledì 30 ottobre alle ore 15:30 presso l’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca per presentare Horror Game, edito per Battello a Vapore. Per Rizzoli, invece, torna con il suo nuovo romanzo per ragazzi Fiore Manni, che presenterà Il Tempo delle Volpi in un incontro accompagnata da Michele Monteleone.

Protagonista a Lucca Junior mercoledì 31 ottobre, alle ore 9:15, anche Ulysses Moore, la serie di romanzi fantasy di Pierdomenico Baccalario, che compie vent’anni e torna in libreria con una nuova ristampa, per i tipi di Piemme. L’autore sarà presente tutti i giorni a Lucca Comics & Games.

In occasione del centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, Giunti Editore rende omaggio al Maestro con il volume celebrativo PaperPuccini e un ospite d’eccezione: Andrea Bocelli, autore della prefazione e, nella sua versione Disney Andrea Vocelli, coprotagonista del volume.

Il volume sarà presentato per la prima volta a Lucca Comics & Games, venerdì 1° novembre alle ore 15:15, presso la sala Incontri di Lucca Junior, insieme a Michela Frare, illustratrice del racconto inedito presente nel volume, e moderato da Leonardo Patrignani, autore per bambini e ragazzi.

FUORI DAGLI SCHERMI, DENTRO A LUCCA JUNIOR: LA CAVALCATA DEGLI YOUTUBER

Tutti i giorni, a partire dalle 16:30, Lucca Junior dà spazio alla scoperta di un talento di Internet prestato al mondo del fumetto e dell’illustrazione, ma non solo. I cinque talenti che saranno presenti al Real Collegio quest’anno saranno: Giulio Ingrosso, del canale Arex & Vastatore, Gabby16bit, Antonietta “Tonia” Lupo, autrice e voce di Glitter & Candy, Roby e Lokk1.

IL PRIMO POP-UP LEGO NEL CUORE DELLA CITTÀ

ll Gruppo LEGO torna a Lucca, inaugurando il primo pop-up LEGO Certified Store in partnership con Percassi. Il negozio si troverà in Piazza San Romano e avrà una dimensione di 90 mq con a disposizione un assortimento completo, incluse le novità, i set LEGO dedicati al mondo gaming, le esclusive dei LEGO Certified Store, e tante iniziative pensate per i fan del brand.

Inoltre, Asmodee porterà a Lucca Comics & Games Monkey Palace, il primo gioco da tavolo realizzato in collaborazione con LEGO e che fa dei celebri mattoncini un elemento fondamentale. Per i fan della serie Netflix Mercoledì, Asmodee prevederà delle attività per promuovere il gioco da tavolo ufficiale Mercoledì: l’Attacco dell’Hyde.

Infine, sempre per gli amanti dei giochi di ruolo horror, farà il suo debutto proprio a Lucca Comics & Games Arkham Horror – Il Gioco di Ruolo, con uno start set ideato appositamente per muovere i primi passi nel mondo lovecraftiano di Arkham Horror.

BUON COMPLEANNO, TUNUÉ

Tunué festeggia a Lucca Comics & Games 2024 i suoi 20 anni e per l’occasione porta a Lucca, tra gli autori italiani, il campione di freddure PERA TOONS che sarà protagonista di una mostra esclusiva e di tantissimi appuntamenti in fiera.

Alessandro Perugini, in arte PeraToons, sarò presente in fiera il 31 ottobre e il 1° novembre con un ricco programma di eventi per grandi e piccini. A lui sarà dedicata un’esposizione esclusiva, la Pera Toons Experience, ospitata nella Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Pera Toons sarà anche protagonista di tantissimi appuntamenti in fiera tra cui la PERAde, la parata dei fan e degli amici di Pera, che culminerà in un mega evento giovedì 31 ottobre, in collaborazione con Tunué.

Spazio anche ai ragazzi con il secondo volume di Sonic, le nuove avventure di Brina di Christian Cornia e Giorgio Salati e il cofanetto de La Banda del pallone di Loris De Marco e Enrico Nebbioso Martini.

PAPERINO 90 PARTY

Panini Comics invita tutti i fan di Topolino e dei paperi di Paperopoli al Paperino 90 Party per celebrare insieme il 90° anniversario di Paperino. Appuntamento mercoledì 30 ottobre, alle ore 11.30, presso l’Auditorium San Romano. In quell’occasione il direttore di Topolino, Alex Bertani, svelerà i segreti delle avventure di Paperino e amici, accompagnato da alcuni autori storici.

CAVOLO, CHE FICO!: IL NUOVO PROGETTO DI FOODMETTI

Torna anche quest’anno, in esclusiva per Lucca Comics & Games, Foodmetti – Artisti delle tavole, il festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo fumettistico ed enogastronomico, e per l’edizione 2024 ci saranno tantissime attività dedicate a bambini e ragazzi.

Partiamo dalla presentazione del progetto Cavolo, che fico!, dedicato alle scuole primarie della Toscana – non a caso sarà illustrato da Sio – che vuole proporre un nuovo approccio all’educazione e alla consapevolezza alimentare. Cavolo, che fico!, nasce dalla collaborazione tra Area Performance ODV e Foodmetti ed è promosso e sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana,

Ad accompagnare le illustrazioni di Sio ci saranno le ricette originali dello chef Cristiano Tomei e le informazioni alimentari di Domenicantonio Galatà e Carlo Spinelli. La cura editoriale sarà affidata alla casa editrice SaldaPress.

Ma a Foodmetti ci sarà anche PERA TOONS, che grazie alla collaborazione con Tunué presenterà un gelato dedicato ai suoi personaggi più famosi.

Come lo scorso anno Foodmetti sarà ospitato all’interno delle ex Scuderie Ducali nella centralissima Piazza San Romano, e offrirà al pubblico un’area ristoro diretta dallo chef Cristiano Tomei.

IL GRANDE BLEK SI FA TEEN

A 70 anni dalla prima uscita delle strisce a fumetti, Il grande Blek si rifà il look e torna in libreria ripensato per le nuove generazioni. Nei cinque giorni del festival, grandi e piccini potranno farsi una foto grazie alle sagome a grandezza naturale dove potranno interpretare il Grande Blek e il Teen Blek. Inoltre, tutti i bambini che andranno a Lucca Junior con i nonni riceveranno in regalo due copie gratuite del fumetto, edito da If Edizioni.

L’ATTIMO DECISIVO, LE BUONE PRATICHE A FUMETTI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Grazie al progetto L’attimo decisivo, dal 2023 il Dipartimento della Protezione Civile è entrato – di fatto – a far parte degli editori italiani di fumetti in termini di tiratura e distribuzione, avendo raggiunto 1.800.000 copie con il primo numero e quasi 2.000.000 con il secondo.

L’attimo decisivo è una serie a fumetti scritta da Roberto Gagnor (Disney) e disegnata da Mattia Surroz (Disney, Bonelli) che racconta le avventure di quattro adolescenti accomunati da uno speciale “potere” con il quale contrastano un misterioso avversario chiamato L’equazione: un gigante oscuro e impalpabile che rappresenta l’inesorabilità dei rischi naturali o causati dall’uomo, i cui effetti non possono essere eliminati ma, grazie alla conoscenza e all’azione, contrastati e ridotti. Il progetto nasce nel contesto più generale della campagna di comunicazione pubblica “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”.

Al Real Collegio, presso Lucca Junior, sarà allestito uno spazio dedicato alle attività con le scuole, in cui verrà presentato anche il gioco Fai la tua scelta, il card game de L’attimo decisivo, sviluppato in collaborazione con Lucca Crea, oltre al Laboratorio Quiz, sempre ispirato al fumetto.

Nella stessa sala si svolgerà anche il laboratorio tenuto dai due autori del fumetto, Mattia Surroz (disegnatore) e Roberto Gagnor (sceneggiatore), dal titolo Come nasce un fumetto, in cui i giovani partecipanti potranno apprendere i segreti di questa bellissima arte e cimentarsi nella costruzione di una storia e nella realizzazione dei disegni, guidati da due tra i fumettisti italiani più talentuosi.

L’innovazione tecnologica fa il suo ingresso con Sisma VR. Per gli amanti del world-building analogico, un diorama LEGO, frutto della collaborazione tra Lares Italia e la facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze, riproduce gli effetti di un’alluvione con dettagli impressionanti.

INCONTRANDO I PROTAGONISTI DELLE SERIE PIÙ AMATE…

Team Jay, la prima serie animata interamente prodotta da un club calcistico, approda a Lucca Comics & Games 2024. Il successo della serie, giunta alla seconda stagione, testimonia la volontà di Juventus di perseguire l’innovazione nei contenuti, con l’obiettivo di porre l’accento su tematiche importanti quali il gioco di squadra, l’inclusione, l’ambiente, il superamento delle difficoltà, il tutto con un linguaggio adatto alla fascia d’età a cui è rivolto. A Lucca sarà presente con uno stand all’interno dell’Area Kids, nel quale sarà possibile scoprire Team Jay e i suoi protagonisti e, nella giornata di venerdì 1° novembre, interagire direttamente con la mascotte Jay attraverso la realtà aumentata. E sarà proprio in occasione del festival che verrà lanciato l’episodio speciale The Butterfly Effect, che vede la presenza di due guest star d’eccezione: Gioele, un piccolo tifoso affiliato alla Junior Membership, e il 10 bianconero Kenan Yildiz, che si uniscono al Team Jay per vincere insieme una nuova sfida. L’appuntamento per la prima sarà sabato 2 novembre alle 11, quando al cinema Centrale Daniele Lunazzi, Head of Product Marketing di Juventus, con un ospite speciale, racconterà al pubblico il successo del cartone animato.

Dal 30 ottobre al 3 novembre spazio al Teen Titans GO! Adventure Park in Piazza Real Collegio per un’esperienza di intrattenimento unica ed emozionante in compagnia dei protagonisti della storica serie animata in onda su Cartoon Network (canale edito da Warner Bros. Discovery e disponibile all’epg 607 di Sky), che quest’anno riparte in tv il 25 novembre e festeggia il traguardo del 400° attesissimo episodio (in onda sabato 30 novembre).

… E DEL CINEMA

Per i più piccoli (e non solo) da non perdere Un’avventura Spaziale – Un film dei Looney Tunes (sabato 2 novembre), un’animazione tutta da ridere che vede Porky Pig e Duffy Duck protagonisti di una missione esilarante per salvare il pianeta, che arriverà in sala con Lucky Red.

SOLIDARIETÀ SENZA ETÀ

Ospite speciale del festival insieme a UNICEF, sarà presente a Lucca Comics & Games Lillo, pseudonimo di Pasquale Petrolo, attore, comico, sceneggiatore, cantante, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e fumettista italiano. Lillo sarà coinvolto come testimonial del sondaggio U Report di UNICEF e prenderà parte ad alcuni eventi di solidarietà.

LUCCA JUNIOR PROMUOVE I TALENTI

Continua il concorso Lucca Junior – Premio di Illustrazione Editoriale “Livio Sossi” volto alla realizzazione di un albo per l’infanzia a partire da un testo inedito. Il concorso è organizzato da Lucca Comics & Games, insieme all’agenzia letteraria Book on A Tree e a un editore partner, che pubblica il progetto illustrato vincitore.

Nel 2024 il partner del concorso è Editrice Il Castoro, che ha pubblicato il volume A volte arriva il buio, con testo di Francesco Morgando e illustrazioni della vincitrice Melinda Berti. I due autori saranno presenti al festival per svolgere dei laboratori per bambini e ragazzi negli spazi di Lucca Junior: mercoledì 30 ottobre e giovedì 31 ottobre alle 09:30 e alle 14. Ma gli appuntamenti con il concorso non sono finiti. Giovedì 31 ottobre, alle ore 12:30, si terrà l’incontro con la giuria del Premio di Illustrazione Editoriale Livio Sossi 2024 e la presentazione della mostra.

Inoltre, sempre il 31 ottobre alle 12:30, sarà presentato il nuovo bando del Concorso per il 2025. Il testo della nuova edizione, scritto da Lucia Stipari, si intitola Che cos’è un libro? e il progetto vincitore, selezionato da una giuria di esperti del settore, sarà pubblicato, con regolare contratto di edizione, da Editrice Il Castoro nel 2025 e distribuito a livello nazionale. La partecipazione è gratuita e aperta ad illustratori e illustratrici di qualsiasi nazionalità, luogo di origine o residenza, senza limiti di età. La scadenza per inviare il proprio storyboard e 2 tavole definitive è il 10 febbraio 2025. Il concorso gode del patrocinio dell’Associazione Autori di Immagini e del supporto di Wacom.

Anche quest’anno prenderà vita la residenza Artistica per aspiranti scrittori e scrittrici A Caccia di Storie, in collaborazione con Book on a Tree, Edizioni Piemme – Il Battello a Vapore e Amref Health Africa, che è coinvolta da anni nel progetto attraverso una borsa di studio, nata per ricordare la scrittrice Miriam Dubini, rivolta ai talenti che nelle loro storie toccano temi sociali.

Per tutti gli aspiranti cacciatori di storie, l’appuntamento però resta mercoledì 30 ottobre alle ore 15:15 per uno speciale incontro al Real Collegio con Pierdomenico Baccalario, dedicato a come si partecipa al concorso, con alcuni consigli dallo scrittore stesso.

IL NATALE ARRIVA A LUCCA COMICS & GAMES

Il Natale arriva a Lucca Comics & Games 2024 con tutta la magia del Regno di Babbo Natale, il mondo incantato nato a Vetralla dalla visione creativa di Giorgio Onorato Aquilani che porterà al Real Collegio i suoi fantastici personaggi, le storie, gli shows, le canzoni e udite udite… il lancio ufficiale del nuovo libro illustrato: Lucy e il Segreto di Natalloween, edito Gribaudo, la storia che sta risvegliando il Natale contemporaneo!