Il Lucca Comics & Games 2024 è passato alla sua seconda fase, rivelando nel dettaglio gli eventi della manifestazione che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre. Nel frattempo, due case editrici hanno rivelato i primi ospiti dei propri stand: si tratta di Panini Comics e Bao Publishing.

Gli ospiti Bao Publishing

Per quanto riguarda Bao Publishing avrà nel suo roster di ospiti Keum Suk Gendry-Kim, che ha pubblicato fumetti come L’attesa e La stagione delle coppie.

Direttamente dagli Stati Uniti arriveranno Skottie Young che per la casa editrice italiana ha pubblicato Middlewest assieme a Jorge Corona, anch’esso presente al Lucca Comics. E poi ci sarà Dustin Nguyen, autore di Little Monsters.

Dal Regno Unito Bao Publishing proporrà Zoe Thorogood, autrice di Tutta sola al centro della terra; mentre dalla Francia arriveranno Laurent Hopman e Renaud Roche, autori di Le guerre di Lucas.

Gli ospiti italiani, invece, saranno Alice Berti (che ha realizzato Neon Brothers, Un poema per le piccole cose), Alessandro Baronciani, Teresa Radice e Stefano Turconi (Le ragazze del Pillar), Maicol & Mirco, Rachele Aragno (Melvina e il dono del serpente con dedica), Silvia Vanni e Emiliana Cinzia Perri, Jacopo Starace (Essere Montagna) e, non mancherà Zerocalcare, che ha da poco pubblicato Quando muori resta a me.

Gli ospiti Panini Comics

Per quanto riguarda Panini Comics saranno presenti: Joeph Loeb. L’autore americano che si presenterà agli stand dal 30 ottobre al 3 novembre presenterà qui in Italia il fumetto L‘ultimo Halloween, un proseguimento de Il Lungo Halloween, saga cult a fumetti del ciclo di Batman.

Altro ospite internazionale di Panini Comics sarà Peach Momoko, artista giapponese divenuta punto di riferimento della Marvel, e che sta lavorando attualmente a Ultimate X-Men. Peach Momoko sarà presenta dal 30 ottobre al 3 novembre.

E poi ci saranno anche Yuto Tsukuda e Shun Saeki, autori di Food Wars. Entrambi parteciperanno al Lucca Comics dal 30 ottobre al 2 novembre.