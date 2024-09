BAO Publishing ha deciso di lanciare una collana rivolta alle sue storie migliori proposte in versione tascabile. A fare da apripista ci sarà Zerocalcare con la sua Profezia dell’Armadillo.

Ecco i dettagli offerti attraverso il post di BAO Publishing:

Ci sono titoli, nel catalogo BAO, che consideriamo ormai parte del patrimonio comune. Da un po’ studiavamo il modo migliore per farli arrivare davvero ovunque, per renderli davvero “fumetti di tutti”. E così abbiamo creato la collana CHIHUAHUA, i piccoli grandi classici di BAO. Saranno brossurati, formato 15 x 21, identici nei contenuti alle edizioni originali, a un prezzo molto popolare. A novembre si inizia con LA PROFEZIA DELL’ARMADILLO, di Zerocalcare, a €9,90, e IL PORTO PROIBITO, di Teresa Radice e Stefano Turconi, a €12,90. Per chi li ha già: non c’è niente di nuovo, dentro. Per chi ancora non li ha letti: non ci sono più scuse!