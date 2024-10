Una giuria di VIP agguerriti e la possibilità di vendere i propri prodotti innovativi a milioni di clienti. Il nuovo format di Amazon, Buy It Now, ricorda Shark Tank e promette grande intrattenimento.

Amazon Prime si prepara a lanciare un nuovo show di competizione in stile Shark Tank, chiamato Buy It Now, dove i concorrenti presentano i loro prodotti a una giuria di investitori celebri e a un pubblico dal vivo, “The 100”. Se un prodotto ottiene l’approvazione del pubblico, viene inserito nel Buy It Now Store di Amazon, accessibile tramite codici QR durante gli episodi dello show. La prima puntata di Buy It Now, presentata dall’attore JB Smoove, debutterà il 30 ottobre 2024.

Buy It Now si mostra nel primo trailer

Il colosso ha già condiviso un primo trailer della serie. Il format del programma, secondo quanto riportato da The Verge, prevede che i concorrenti presentino le loro idee di fronte a un pubblico, incaricato di esprime il proprio voto.

Se il prodotto ottiene l’approvazione della folla, viene valutato anche dagli investitori, che decideranno quali prodotti potranno essere messi in vendita sul nuovo Buy It Now Store di Amazon. Questo negozio sarà lanciato contemporaneamente allo show e permetterà agli spettatori di acquistare i prodotti visti in puntata semplicemente scansionando i codici QR mostrati sullo schermo. Inoltre, un concorrente per ogni episodio riceverà un premio di 20.000 dollari.

Un ricco roster di grandi celebrity

La giuria di Buy It Now sarà composta da un panel di celebrità, che cambieranno ad ogni puntata. Il cast include nomi di rilievo come Gwyneth Paltrow, Anthony Anderson, Tabitha Brown, Tony Hawk e Christian Siriano. Accanto a loro ci saranno tre dirigenti di Amazon e Jamie Siminoff, fondatore di Ring e attuale CEO di Door.com, nel ruolo di giudice ed esperto imprenditore. Anche i prodotti degli stessi giudici potranno essere acquistati attraverso il Buy It Now Store, rendendo il format ancora più interattivo e coinvolgente per il pubblico.

Questa nuova iniziativa di Amazon si inserisce in una più ampia strategia atta a fondere intrattenimento e shopping, dove i contenuti televisivi diventano piattaforme di vendita diretta. Gli spettatori non solo potranno divertirsi guardando le presentazioni dei prodotti, ma anche acquistare in tempo reale ciò che vedono sullo schermo.