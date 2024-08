Durante la Opening Night di Gamescon 2024 è stato rivelato anche un progetto che ha a che fare con i videogiochi in maniera collaterale: si tratta di una serie animata dal titolo Secret Level, e che arriverà sulla piattaforma streaming Prime Video.

Ecco il teaser trailer.

Dietro al progetto c’è un autore di eccezione come Tim Miller, che ha già lavorato alla serie animata acclamata dalla critica Love, Death+Robots.

Secret Level è una serie antologica di animazione per adulti con storie originali ambientate nei mondi di alcuni dei videogiochi più amati. Ciascuno dei 15 episodi è una celebrazione dei giochi e dei giocatori. I titoli che hanno ispirato le 15 storie epiche includono Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, vari giochi PlayStation, Sifu. E poi ancora Spelunky, The Outer Worlds, Torneo irreale e Warhammer 40.000.

Quando uscirà Secret Level

Vernon Sanders di Amazon MGM Studio ha dichiarato su questo progetto:

Secret Level tesse un arazzo di videogiochi iconici attraverso diversi mezzi, per raccontare una serie di storie uniche. Creato e guidato da Tim Miller (Blur Studio) e dal Supervising Director Dave Wilson, ogni episodio porterà i nostri spettatori di Prime Video, che seguono i contenuti della piattaforma in tutto il mondo, all’interno di un viaggio completamente nuovo, con animazioni mozzafiato e narrazioni immaginifiche.

Secret Level arriverà sulla piattaforma streaming Prime Video il 10 dicembre.