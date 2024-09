Per il Lucca Comics & Games 2024 sono stati pubblicati i nomi dei candidati per i Lucca Comics Awars. Ecco tutti i titoli.

Sono stati resi noti i candidati per i Lucca Comics Awards 2024. Il Comitato dei Lettori e delle Lettrici di Lucca Comics & Games, composto dai contributori e contributrici culturali del festival, ha selezionato le 32 opere finaliste (tra oltre 330 candidature pervenute). I vincitori e le vincitrici verranno annunciati nel corso della cerimonia ufficiale del 31 ottobre al Teatro del Giglio.

Ecco la lista dei 32 titoli:

#DRCL – Midnight Children – J-POP Manga – di Shin’ichi Sakamoto

A Vicious Circle – Panini Comics – di Mattson Tomlin e Lee Bermejo

Aula alla deriva – Star Comics – di Kazuo Umezz,

Clementine – saldaPress – di Tillie Walden,

Comfortless – Canicola – di Miguel Vila,

Darwin’s Incident – Dynit Manga – di Shun Umezawa,

Diario (Journal) – Tunué – di Fabrice Neaud,

Diario di una cagna – Oblomov – di Céline Tran e Grazia La Padula,

Doctor Strange: Alba e Tramonto – Panini Comics – di Tradd Moore e Heather Moore,

Ducks. Due anni nelle sabbie bituminose – Bao Publishing – di Kate Beaton,

Funny Things – Una biografia a strisce su Charles M. Schulz – BeccoGiallo – di Luca Debus e Francesco Matteuzzi,

Hirayasumi – J-POP Manga – di Keigo Shinzo,

I moti celesti – Coconino Press/Fandango – di Michele Peroncini,

Il Saraceno – Rizzoli Lizard – di Vincenzo Filosa,

La lucina – Feltrinelli Comics – di Grégory Panaccione dal romanzo di Antonio Moresco,

La separazione del maschio – Feltrinelli Comics – di Francesco Piccolo e Fumettibrutti,

La strada – Coconino Press/Fandango – di Manu Larcenet,

Lovesick – Edizioni BD – di Luana Vecchio, Metax – add editore – di Antoine Cossé,

Monica – Coconino Press/Fandango – di Daniel Clowes,

Nemici del popolo – Tunué – di Emiliano Pagani e Vincenzo Bizzarri,

Night Fever – saldaPress – di Ed Brubaker e Sean Phillips,

Odio l’estate – Rulez – di Kalina Muhova,

Perpendicolare al sole – Coconino Press/Fandango – di Valentine Cuny-Le Callet,

Quando muori resta a me – Bao Publishing – di Zerocalcare,

Riflesso perfetto – Sergio Bonelli Editore – di Mattia Surroz,

Rive Lontane – Bao Publishing – di Anaïs Flogny,

Shubbek Lubbek. Ogni tuo desiderio – Coconino Press/Fandango – di Deena Mohamed,

Stacy – Coconino Press/Fandango – di Gipi,

The Corner Store – Una vecchia drogheria – Toshokan – di Ruan Guang-min,

Tokyo Higoro – Giorno per giorno – J-POP Manga – di Taiyo Matsumoto,

Tutta sola al centro della terra – Bao Publishing – di Zoe Thorogood.

La giuria

La giuria di questa edizione sarà composta da Francesca Ghermandi, autrice e vincitrice del Gran Guinigi per il miglior disegno nel 2023; Marco Nucci, vincitore del Gran Guinigi per il miglior fumetto breve o raccolta nel 2023; Michela “Sonno” Rossi, vincitrice del Gran Guinigi per un’iniziativa editoriale – “Premio Stefano Beani” nel 2023; Ilaria Ravarino, giornalista per Il Messaggero; Pio Corveddu, membro dello Staff del festival.

Saranno sei le categorie a cui concorreranno le 32 opere e i rispettivi autori e autrici, che saranno premiati durante l’edizione di Lucca Comics & Games (che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre), nel corso della cerimonia di premiazione prevista il 31 ottobre al Teatro del Giglio: si tratta dello Yellow Kid Fumetto dell’anno, Yellow Kid Autore/Autrice dell’anno, Gran Guinigi Miglior Fumetto Breve o Raccolta, Gran Guinigi Miglior Fumetto Seriale, Gran Guinigi Miglior Disegno, Gran Guinigi Miglior Sceneggiatura.

Durante la serata del 31 ottobre saranno consegnati anche i Lucca Comics Awards, divisi in Yellow Kid Maestra/Maestro Del Fumetto, Gran Guinigi Miglior Esordio, Gran Guinigi per un’iniziativa Editoriale – Premio Stefano Beani.