Ieri, 31, ottobre presso il Teatro del Giglio di Lucca, si è celebrata la serata di premiazione dei Lucca Comics & Games Awards 2024. La cerimonia ha preso il via con l’assegnazione dei Lucca Comics Awards – gli “Oscar” italiani del fumetto.

Premi Gran Guinigi

Il Gran Guinigi miglior fumetto breve è stato assegnato a Odio l’estate di Kalina Muhova (Rulez), una storia che racchiude pochi mesi nella vita di due persone, mettendo in luce il legame profondo, complicato e prezioso che esiste tra madre e figlia.

Il Gran Guinigi per il miglior fumetto seriale è andato a Hirayasumi di Keigo Shinzo (J-POP Manga) definita dalla giuria “un’opera non solo ben scritta, ma soprattutto caratterizzata da tempi dilatati e toni pacati, sia nei disegni che nella sceneggiatura, è un atto artisticamente radicale e tutt’altro che scontato”.

Doctor Strange: Alba e Tramonto di Tradd Moore (Panini Comics) ha ottenuto il Gran Guinigi Miglior Disegno per la novità e autenticità nella forma visiva, sapersi unire al testo/tema del racconto, stile della narrazione per immagini, invenzione, bellezza formale, bellezza di contenuti, e per essere caratterizzato da un’ottima traduzione del testo.

A Ducks – Due anni nelle sabbie bituminose di Kate Beaton (Bao Publishing) è andato il Gran Guinigi per la Miglior Sceneggiatura. In questo diario scopriamo lavori e luoghi duri e malsani, prettamente maschili, dove le donne non sono contemplate se non come oggetti di desiderio. Kate Beaton vive in prima persona un mondo e una violenza che racconta in modo distaccato e sincero i motivi per cui questa società, basata sullo sfruttamento della terra e delle persone, può portare a una regressione degli impulsi umani.

Il Gran Guinigi alla Migliore esordiente è andato a Valentine Cuny-Le Callet, autrice di Perpendicolare al sole (Coconino press). “C’è una grande forza umana nell’autrice. – si legge nella motivazione del premio – Il suo fumetto è una testimonianza che racconta la disumanità dei nostri sistemi organizzati, di quello che si dovrebbe fare”.

Il Premio Stefano Beani alla migliore iniziativa editoriale è stato assegnato ad Aula alla deriva di Kazuo Umezz (Star Comics) con la motivazione: “La pubblicazione in Italia di un classico degli anni ’70 giapponese che ha rivoluzionato i manga. Una storia fantascientifica-horror, capace di creare una grande suspence. Si tratta di due mondi paralleli separati nel tempo e nello spazio”.

A questi si aggiunge il Premio Self Area, che è dedicato al mondo dell’autoproduzione e del fumetto underground. Il collettivo selezionato è stato Storiebrute con La Testa del Principe Nero. Oltre al riconoscimento come Ospite d’Onore alla prossima edizione con uno stand offerto da Lucca Crea, il gruppo avrà anche la possibilità di realizzare l’artwork pubblicitario della Self Area 2025 e una mostra sul volume vincitore.

Lucca Project Contest

Mentre per il Lucca Project Contest 2024, la vittoria è andata a Vertice Estremo di Lorenzo Fantini. Questo progetto ha dimostrato una notevole maturità, distinguendosi per il suo forte carattere, sia dal punto di vista visivo (estetica e composizione) che narrativo. La combinazione tra storytelling e soggetto è ben strutturata e coinvolgente.

Due sono le menzioni speciali: la prima al gruppo Susu di Davide Balugani, Domenico Somma, Giacomo Benedini, Alessandro Ruggiero e Christian Lasquite. Il progetto si mostra maturo in ogni suo componente, dal layout alla colorazione.

E ancora, Airin di Valentina Cogo, si distingue per la grande attenzione nella definizione di personaggi principali e secondari e per un worldbuilding curato nei minimi dettagli.

Tra le novità di questa edizione, il Premio Generazioni, riservato al meglio della produzione a fumetti per lettori e lettrici tra i 6 e i 12 anni. Il vincitore del Premio Generazioni è Magia di sale di Hope Larson e Rebecca Mock (Tunué) con la seguente motivazione:

Per la forza da grande romanzo di intreccio e messa in scena, e la sapiente suddivisione in capitoli, che scandiscono la vicenda come un metronomo, permettendo ellissi narrative di grande classe. Per la maestria dei dialoghi, pervasi di brillantezza screwball, capaci di delineare un personaggio in semplice un botta e risposta. Per la bellezza delle illustrazioni, che mai mostrano un cedimento, mantenendosi sempre a livelli di eccellenza assoluta.

La menzione speciale è andata a La mia amica strana di Alice Coppini (Tunué). Tre i titoli segnalati ci sono anche: Kaya (vol. 1 e 2) di Wes Craig (Edizioni BD). E ancora Il posto delle bambine di Yamaji Ebine (Doku). Infine, Raowl – La bella e il bruto di Tebo (Logos).

E ancora, selezionati anche i vincitori dei premi Gran Guinigi Pro, ​​nati per riconoscere le professionalità legate alla Nona Arte. Ecco la lista:

Miglior Traduzione dal Giapponese: Manuela Capriati per Asadora! di Naoki Urasawa.

Miglior Traduzione dall’Inglese: Veronica Raimo per Monica di Daniel Clowes.

Miglior Traduzione dal Francese: Stefano Andrea Cresti per Diario.

Miglior Packaging: Deep it / Deep me di Marc-Antoine Mathieu.

Miglior Lettering: Paola Cannatella per Diventa qualcuno.

Miglior Colore: Michele Peroncini per I moti celesti.

Yellow Kid

Lo Yellow Kid Autrice/Autore dell’anno è stato assegnato a Taiyo Matsumoto per Tokyo Higoro (J-POP Manga). A Metax di Antoine Cossé (add editore) è andato lo Yellow Kid fumetto dell’anno. Infine lo Yellow Kid Maestro del Fumetto è stato consegnato a Paolo Eleuteri Serpieri: il suo autoritratto, presentato in anteprima, sarà esposto nelle Gallerie degli Uffizi nella galleria degli autoritratti di alcuni dei nomi più importanti del fumetto mondiale.

La Menzione speciale è andata alla memoria di Mahasen Al-Khatib per l’universalità e l’umanità del suo messaggio e artistico e culturale, un riconoscimento nato dall’iniziativa congiunta con oltre 300 artisti e artiste che in una lettera aperta hanno espresso il desiderio – accolto da Lucca Comics & Games e proposto alla Giuria che ha immediatamente accettato – di commemorare l’artista proprio durante il festival. Il 18 ottobre la fumettista, illustratrice e artista Mahasen Al-Khatib ha perso tragicamente la vita durante un bombardamento a Jabaliya, nella Striscia di Gaza.

Nella categoria GAMES dei Lucca Comics & Games Awards 2024, la serata di premiazione ha celebrato i titoli e i creatori che hanno segnato l’anno con innovazioni, narrazioni avvincenti e design di alto livello.

Premio gioco di ruolo dell’anno

Lucca Crea, l’ente organizzatore di Lucca Comics & Games, insieme alla Giuria del Gioco di Ruolo dell’Anno, ha annunciato il vincitore del premio per il 2024.

La giuria, composta da Daniele Prisco (presidente), Michele Bellone (vicepresidente), Giovanni Bacaro, Anna Benedetto, Osiride Cascioli, Laura Grossi e Marzia Possenti, ha selezionato WILDSEA di Felix Isaacs, pubblicato da MythWorks e distribuito in Italia da Grumpy Bear, come Gioco di Ruolo dell’Anno 2024.

Oltre al vincitore, la cinquina dei finalisti comprendeva:

CBR+PNK , ideato da Emanoel Melo e pubblicato da MythWorks, distribuito in Italia da Grumpy Bear;

, ideato da Emanoel Melo e pubblicato da MythWorks, distribuito in Italia da Grumpy Bear; Cowboy Bebop – Il gioco di ruolo, creato da Davide Milano e Marta Palvarini, pubblicato da Mana Project Studio su licenza Sunrise;

creato da Davide Milano e Marta Palvarini, pubblicato da Mana Project Studio su licenza Sunrise; I misteri di Brindlewood Bay , ideato da Jason Cordova e pubblicato in Italia da La Compagnia delle Dodici Gemme;

, ideato da Jason Cordova e pubblicato in Italia da La Compagnia delle Dodici Gemme; Outgunned, di Riccardo Sirignano e Simone Formicola, pubblicato da Two Little Mice e distribuito da Raven Distribution.

La giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale a I misteri di Brindlewood Bay per l’innovazione introdotta nel mondo dei giochi di ruolo, grazie al suo sistema unico di creazione degli indizi e di risoluzione dei misteri.

Premio gioco dell’anno

Il gioco PIANETI SCONOSCIUTI è stato scelto come vincitore del premio Gioco dell’Anno 2024, il principale premio italiano dedicato al mondo dei giochi da tavolo.

Pianeti Sconosciuti è un gioco competitivo di piazzamento polimini (tessere simili a quelle del celebre Tetris), per 1-6 giocatori a partire dai 10 anni. Creato da Ryan Lambert e Adam Rehberg, il gioco presenta illustrazioni a tema spaziale realizzate da Yorgo Manis.

In Pianeti Sconosciuti, i giocatori devono sviluppare il proprio pianeta meglio degli avversari: la Terra ha esaurito le sue risorse e l’unica speranza per l’umanità è colonizzare nuovi mondi.

Ricordiamo anche i finalisti del Premio Gioco dell’Anno 2024: Forest Shuffle, Harmonies, Perspectives e Trio. Il vincitore e i finalisti rappresentano un’interessante varietà di giochi, pensati per soddisfare gusti ludici differenti. Tutti i titoli sono disponibili per partite gratuite di prova nel nuovo padiglione Games Caffè, per tutta la durata di Lucca Comics and Games 2024.

Premio board game designer dell’anno

Dopo attenta valutazione degli autori e della loro produzione nel periodo di riferimento dell’edizione 2024 del premio board game designer dell’anno, cinque di loro sono stati scelti per comporre la rosa degli autori che hanno partecipato alla selezione finale.

Tra questi cinque candidati, la giuria – composta da Fabio Cambiaghi (Presidente), Luca Borsa, Paolo Cupola, Alessio Lana e Silvio Negri Clementi – ha deciso di assegnare il Premio premio Board Game Designer dell’Anno 2024 a SIMONE LUCIANI.

Premio alla carriera dei Lucca Games Award

A Lucca Comics & Games per celebrare i 40 anni di Tetris, Alexey L. Pajitnov e Henk B. Rogers, sono stati insigniti del Premio alla carriera Lucca Games. Il segreto di Tetris è da sempre stato la capacità di parlare un linguaggio universale, in maniera semplice e diretta, e questo segreto ha l’incredibile caratteristica di rinnovarsi in continuazione, all’infinito, proprio come in Tetris.

Concorso Lucca Junior

Il Concorso Lucca Junior – Premio di Illustrazione Editoriale “Livio Sossi” – organizzato da Lucca Comics & Games, Book on a Tree e dall’editore partner di questa edizione Editrice Il Castoro, con il patrocinio dell’Associazione Autori di Immagini e il supporto di WACOM, che offre il premio alla Miglior tavole digitale – è stato vinto da Melinda Berti – Rignano sull’Arno (FI) (digitale).

Menzione speciale per l’originalità dell’interpretazione e la ricchezza dell’immaginario a Sara Brienza – Milano (matita tradizionale e colorazione digitale). Menzione speciale per l’eleganza del segno e l’efficacia del character a Lucia Carlini – Roma (inchiostro e digitale). Premio miglior tavola digitale a Emma Casario – Castelpagano (BN) (digitale).