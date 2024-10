Ecco tutte le indicazioni su come potersi prenotare per partecipare agli eventi del Lucca Comics & Games 2024.

Per il Lucca Comics & Games 2024, che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre, è stata annunciata una nuova modalità per prenotarsi per gli eventi da seguire. Si tratta di “Click Days” che si svolgeranno giovedì 17 ottobre alle 14:00; domenica 20 alle 16:00 e martedì 22 alle 14:00.

Solo durante i Click Days sarà possibile prenotare il proprio posto all’evento preferito, fino a esaurimento posti.

COME FUNZIONA?

Da quest’anno sarà possibile prenotare il proprio posto solo tramite la APP di Lucca Comics & Games, la “LuccaCG24 Assistant” (presente su Android al link https://play.google.com/store/apps/detailsid=it.kindjackal.lcga&hl=it_it / iOS – https://apps.apple.com/it/app/id6446882387).

Per prenotare sarà necessario essere in possesso del biglietto/abbonamento di Lucca Comics & Games 2024, il cui barcode (oppure il codice di 24 cifre) dovrà essere inserito nell’apposita sezione “Il mio biglietto” della APP.

Ogni utente (ogni account registrato nella APP), potrà riservare 1 posto e solo se l’evento si svolge nella giornata di validità del biglietto/dei biglietti caricato/i nella app (con un’eccezione per gli eventi indicati per le famiglie).

È necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’evento per consentire la verifica della validità della prenotazione.

Elenco eventi prenotabili Lucca Comics & Games 2024

EVENTI DEL 30 OTTOBRE SU PRENOTAZIONE

Masterclass Gioco Inedito

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

COMICS

I primi 30 anni di Panini Comics

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Max Forever

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Comedy Club Collettiva

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Dynit incontra Kawamori

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Fumettibrutti e Francesco Cattani in TUTTE LE NOSTRE FAVOLE, un reading-spettacolo.

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Seoul Mafia

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Maxi showcase Craig Thompson

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Non solo cartoon: Dario Moccia incontra Giulio Rincione

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Lucca Project Contest tra passato e presente

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

MUSIC – CONCERTI

Guerrieri in Timoria: viaggio senza vento

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Galactic Empire

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

EVENTI DEL 31 OTTOBRE SU PRENOTAZIONE

Squid Game 2 incontro con il creatore e regista Hwang Dong-hyuk e gli attori Lee Jung-jae e Wi Ha-jun. – Evento vietato ai minori 18 anni –

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Wonderful PreCure! The Movie. Introduce Aki Murase.

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Tetris 40. Henk Rogers e Alexey Pajitnov – Meet&Greet.

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Corso di perfezionamento universitario in Gaming and Boardgame design: presentazione della II edizione 2025

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

RPG Night Live | Vecna Comics & Games – Sessione finale con Francesco Lancia, Zoltar, Camihawke, Barbascura X, Sabaku, CKibe e Claudio Di Biagio.

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

La guerra degli Anelli: Tolkien tra la serie tv e i film al cinema

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Mezzo secolo di fantasie: incontro con Yoshitaka Amano

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

COMICS

Cerimonia di premiazione – Lucca Comics & Games Awards con guest star

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Tanno – Una questione privata con Giovanni Lindo Ferretti

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Vite in viaggio: Cristina Scabbia & Omar Pedrini

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Women in Comics: Peach Momoko, Sweeney Boo, Mirka Andolfo

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Craig Thompson visto da Anastasio

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Colazione con Simone Bianchi e Jeph Loeb

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Showcase Myeongmi Kim

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Lo stato del manga in Europa, editori a confronto

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Showcase Kazu Kibuishi

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Creatori di mondi: Clowes, Dionnet, Igort

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

The Puccini Effect

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Anime esposte: Akane Torikai e Zoe Thorogood

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Oltre ogni genere

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Maxi showcase: Yuto Tsukuda e Shun Saeki

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

30 strisce in 30 minuti

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Scrivere l’America 2: Gene Luen Yang e Jeph Loeb

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

*Maxi incontro Pera Toons (evento per famiglie)

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Piccoli Brividi per grandi lettori con R.L. Stine

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

MUSIC – CONCERTI

Lordi

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

EVENTI DEL 1° NOVEMBRE SU PRENOTAZIONE

One Piece: episodi speciali. ( Cinema Centrale)

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Baldur’s Gate 3: Joachim Vleminckx (art director), Jason Latino (cinematic director) e Borislav Slavov (compositore) – Meet&Greet.

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Xenofiction

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Tradurre Tolkien nel 2024

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Firmacopie Benjamin Lacombe

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Buon compleanno Tetris. Incontro con Henk Rogers e Alexey Pajitnov per i 40anni del gioco.

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Charles Cecil – Meet&Greet.

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Voci di Mezzo

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Yoshitaka Amano incontra le community

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

COMICS

Anastasio live: anteprima del fumetto LMNPP

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Generazioni americane: Gene Luen Yang e Kazu Kibuishi

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Goldrake: il mito da Ufo Robot a Grendizer U

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Visioni americane: i mondi di Daniel Clowes

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Il club del Doctor Newtron

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Non si può più dire niente: l’importanza delle parole nell’epoca della censura

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Maxi showcase Peach Momoko

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Maxi showcase Paskim

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

*Il Gigacirco è in città (evento per famiglie)

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)ì

Maxi showcase Kyoutarou Azuma

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

MUSIC – CONCERTI

Giorgio Vanni & i figli di Goku. Special guest Ammiraglio Max

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

EVENTI DEL 2 NOVEMBRE SU PRENOTAZIONE

Dragon Ball: Daima. Episodi 1, 2 , 3.

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Il mestiere dell’agente: come funziona un’agenzia letteraria

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Dal cassetto allo scaffale – come pubblicare il vostro gioco di ruolo

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Dal Gioco di ruolo al romanzo fantasy

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Firmacopie Benjamin Lacombe

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Baldur’s Gate 3. Incontro con Joachim Vleminckx (art director), Jason Latino (cinematic director) e Borislav Slavov (compositore) per parlare del videogioco più amato del 2023.

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Tetris 40. Henk Rogers e Alexey Pajitnov – Meet&Greet.

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Incontro con Hansi Kursch – Blind Guardian

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

COMICS

Suona tipo bene

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Come stai?

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Panel Kyoutarou Azuma

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

La conquista della sessualità

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Showcase Baron Yoshimoto

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Showcase Paco Roca e Marco Rizzo

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Showcase Gene Luen Yang

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Dall’Olimpiade di Parigi al mondo del fumetto: la nazionale di atletica a Lucca Comics & Games

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Kalimatuna: Takoua Ben Mohamed, Zainab Fasiki e Deena Mohamed

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Generazione Fumetto – Il documentario

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Maxi showcase Akane Torikai

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Maxi showcase Gou Tanabe

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Palmarès: Eisner, Fauve, Yellow Kid raccontati da chi li ha vinti

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

MUSIC – CONCERTI

20 anni e poi…

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

EVENTI DEL 3 NOVEMBRE SU PRENOTAZIONE

Firmacopie Benjamin Lacombe

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Dragon Ball: Daima. Episodi 1, 2 , 3.

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

*Hazbin Hotel – incontro con i doppiatori italiani. Rossa Caputo, Gabriele Patriarca, Riccardo Suarez ed Edoardo Stoppacciaro (evento per famiglie)

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Prophecy. Introduce il regista Jacopo Rondinelli e il cast: Damiano Gavino e Ninni Bruschetta.

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Charles Cecil – Meet&Greet.

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Tintoria live con Cristina D’Avena

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

COMICS

Power Pizza Live

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Showcase 20 anni con Monster Allergy

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Showcase Sweeney Boo

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Esplosioni di colori: Yi Yang, Micol Beltramini e Agnese Innocenti

Giorno di prenotazione previsto: 17 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)

Zodiaco con Leo Ortolani

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

Ultimate Spider-Man multitalent

Giorno di prenotazione previsto: 20 ottobre, dalle ore 16 (attivo fino a esaurimento posti)

MUSIC – CONCERTI

Cristina D’Avena – Parole e Magia

Giorno di prenotazione previsto: 22 ottobre, dalle ore 14 (attivo fino a esaurimento posti)