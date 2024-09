La risorsa essenziale per i giocatori di Dungeons & Dragons è finalmente arrivata: Wizards of the Coast ha pubblicato il 2024 Player’s Handbook.

Scoprite nuove potenzialità di gioco con il 2024 Player’s Handbook per Dungeons & Dragons, disponibile per l’acquisto nella versione in lingua inglese a partire da oggi. Il nuovo e migliorato Player’s Handbook del 2024 è la guida definitiva per i giocatori di D&D della quinta edizione. Gli appassionati potranno giocare a proprio modo con regole ottimizzate per la creazione e l’avanzamento del personaggio, l’esplorazione, il combattimento, l’equipaggiamento, gli incantesimi e molto altro ancora. Inoltre, potranno creare fantastici eroi grazie ad una selezione espansa di origini dei personaggi, privilegi di classe e sottoclassi, rivisti e bilanciati per un divertimento senza fine.

Guardate le interviste con i designer del 2024 Player’s Handbook nella seguente playlist.

Scoprite tutto quello che c’è da sapere con Jeremy Crawford (Game Director), Chris Perkins (Creative Director) e Josh Herman (Head of Art):

Approfondite i nuovi incantesimi con Jeremy Crawford (Game Director):

Scoprire nuovi talenti, background e specie con Jeremy Crawford (Game Director):

Acquistate il 2024 Player’s Handbook a partire da oggi su D&D Beyond o sul D&D Store, dove potrete trovare sia il libro fisico da ricevere direttamente a casa vostra che l’edizione digitale, giocabile sin da subito sul vostro account D&D Beyond. Utilizzate l’ampia suite di strumenti e servizi di D&D Beyond per migliorare ulteriormente la vostra esperienza con il Player’s Handbook e navigate nel marketplace alla ricerca di nuove avventure da esplorare. Potete trovare il 2024 Player’s Handbook anche presso il vostro negozio di giochi locale, su Amazon e presso altri rivenditori.

Per i fan più accaniti di D&D, il Bundle completo 2024 Digital & Physical Core Rulebook è disponibile per il pre-ordine su D&D Beyond o su D&D Store e comprende sia la copia cartacea che quella digitale di:

2024 Player’s Handbook (disponibile da oggi)

2024 Dungeon Master’s Guide (disponibile dal 12 novembre 2024)

2024 Monster Manual (disponibile dal 18 febbraio 2025)

Bonus digitali:

L’artbook digitale Dragons of D&D

Una miniatura digitale del Drago d’Oro del 50° anniversario, in uscita con la beta chiusa del prossimo tavolo da gioco virtuale in 3D

34 cornici per i personaggi

15 fondali

15 set di dadi digitali per personalizzare la vostra scheda del personaggio

Infine, per chi volesse attendere la versione in lingua italiana del manuale, ricordiamo che quest’ultima sarà disponibile per l’acquisto a marzo 2025. Potete preordinarlo dal seguente link:

