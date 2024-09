Durante questa settimana si sta svolgendo la Geeked Week 2024 di Netflix. Diversi sono stati, fino ad ora, gli annunci ed i filmati importanti che sono stati mostrati, con produzioni che vanno da Stranger Things 5, a Mercoledì 2, passando per l’ampliamento dell’universo di Rebel Moon.

Ecco gli annunci più importanti.

Mercoledì 2

Questo è il video di dietro le quinte di Mercoledì 2, che mostra Jenna Ortega sul set, affiancata da Tim Burton che lavora dietro la macchina da presa.

Stranger Things 5

Un altro progetto molto atteso è Stranger Things 5, con la quinta stagione della serie Netflix che segnerà anche la conclusione della produzione dei fratelli Duffer. Ecco un dietro le quinte speciale che vede protagoniste due fortunate fan.

Rebel Moon – il videogioco

Un annuncio importante emerso dalla Geeked Week 2024 è lo sviluppo di un videogioco legato a Rebel Moon di Zack Snyder. Il gioco è stato sviluppato da Super Evil Megacorp. Gli appassionati potranno assumere il ruolo di un ribelle, scegliendo tra una varietà di classi per unirsi a una ribellione segreta che combatte per riprendersi il pianeta da Motherworld.

Squid Game 2

Nel corso della Geeked Week 2024 è stato proposto anche un teaser speciale dedicato a Squid Game 2. Si tratta di un filmato che anticipa il lancio della serie che avverrà il 26 dicembre.

Tomb Raider: la leggenda di Lara Croft

Anche l’animazione ha avuto il suo spazio, considerando che è stato lanciato il trailer ufficiale della serie Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft. La serie animata di Powerhouse Animation è ambientata dopo gli eventi dei videogiochi della Tomb Raider Survivor Trilogy. Il titolo è atteso sulla piattaforma dal 10 ottobre.

Magic: The Gathering

Nel corso della Geeked Week sono state offerte delle informazioni anche riguardo l’adattamento animato del gioco Magic: The Gathering. In precedenza erano stati annunciati al timone del progetto con Joe e Anthony Russo al timone. Dopo vari cambi di direzione, ora, ad occuparsi della produzione ci sarà Terry Matalas.

La serie racconterà le storie dei Planeswalker, gli eroi e cattivi di Magic dotati di magia.

L’Eternauta

Questo, invece, è il primo video che mostra il look della serie L’Eternauta, tratto dal fumetto cult di produzione argentina, che raccontava in versione metaforica gli effetti della dittatura militare.

One Piece 2

Un altro progetto attesissimo è la seconda stagione di One Piece, di cui è stata rivelata un’anteprima attraverso un video promo che fa vedere il set dei nuovi episodi. Inoltre, è stato rivelato che Joe Manganiello occuperà il ruolo di Mr. 0, mentre Lera Abova farà Miss All Sunday.

Black Mirror 7

Online è stato rivelato il cast completo dei protagonisti della nuova stagione, in cui vedremo: Awkwafina (Jackpot), Milanka Brooks (Mum And I Don’t Talk Anymore), Peter Capaldi (Criminal Record), Emma Corrin, Patsy Ferran (Firebrand), Paul Giamatti (The Holdovers), Lewis Gribben, Osy Ikhile (Citadel), Rashida Jones (Sunny), Siena Kelly, Billy Magnussen (Road House), Rosy McEwen (Blue Jean), Cristin Milioti (The Penguin), Chris O’Dowd, Issa Rae (Barbie), Paul G. Raymond (Horrible Histories), Tracee Ellis Ross (Black-ish), Jimmi Simpson (Westworld) e Harriet Walter (direttamente da Succession).

Avatar – La leggenda di Aang – Stagione 2

Durante la Geeked Week 2024 ha avuto spazio anche una presentazione relativa a Avatar – La leggenda di Aang – Stagione 2, che è attualmente in produzione.

Devil May Cry

Online è stato diffuso il trailer ufficiale della serie animata di Devil May Cry. La produzione è stata sviluppata da Capcom, sotto la guida di Adi Shankar e con l’animazione di Studio Mir. Il progetto è in arrivo ad aprile 2025.

Videogiochi

Chiudiamo con l’elenco dei titolo videoludici che verranno sviluppati prossimamente da Netflix. Ci sono giochi come Galline in fuga: Non mi becchi, Street Fighter IV CE, e Monument Valley 3.