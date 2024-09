Tutto pronto per il Terni Comics volume 2 che si svolgerà tra il 7 e l’8 settembre, offrendo un programma ricco di ospiti ed eventi, che vanno da Dario Moccia a Mr. Marra, fino ad arrivare a Maurizio Merluzzo e Kasumi Sen.

7 settembre

Il 7 settembre il programma prevede tra gli eventi di particolare rilievo la presenza di Sara Pichelli, disegnatrice di Miles Morales, alle 11,00 sul Main Stage alle prese con Italians Do It Better. Alle 12 Kasumi Sen parlerà di videogiochi e di Twitch oltre l’immagine.

I fumetti saranno messi ancora al centro con David Lloyd, disegnatore di V for Vendetta, che alle 12,30 sarà protagonista di una conferenza. Mentre alle 15,00 toccherà a Maurizio Merluzzo, che sarà intervistato e poi si esibirà in un doppiaggio.

Le conferenze proseguiranno alle 16,30 con Volpescu – Oltre il tabù: un viaggio nel fumetto erotico, ed alle 17,30 con Pow3r e Marinoski. Alle 17 per “Talent Scout” saranno protagonisti Dario Moccia e Mario Sturniolo.

Alle 17,30 ci saranno le lezioni di doppiaggio con Vox Revolution e Stefano Dori. Dalle 18,15 inizierà il Cosplay Contest Awards.

8 settembre

L’8 settembre l’apertura della seconda giornata del Terni Comics sarà affidata a Mr. Marra ed a Emanuele Gregori che saranno impegnati sul main stage. Alle 11,30 ci sarà un’intervista a Dario Moccia. Alle 12,30 nella Sala Talk ci sarà Valerio Morini con “La scienza dello storytelling”.

Alle 13,30 verranno presentati Ivar Oslandet e Black Salvation; alle 14,30 ci sarà il Game Show con Al4opiu, Nico Pertici, GDTITA. Alle 15,00 verrò dato spazio alla conferenza di Ambra Pazzani, mentre nella Sala Talk ci sarà la presentazione di Boban Pesov. Alle 15,30 sarà chiamato Poly sul Main Stage.

Alle 16 ci sarà una conferenza sui fumetti americani, con Elena Casagrande protagonista. Alle 17,30 sul main stage ci sarà un Gdr live, con Francesco Lancia, Ambra Pazzani, Maurizio Merluzzo, Nico Pertici, Al40Più, GDTITA, Alessio Foconi e Mariavittoria Cazzella. Alle 19,00 chiuderà il Terni Comics un evento a tema Star Wars: si tratta dello spettacolo coreografico dell’Accademia della Forza.

Il Terni Comics si svolgerà presso il PalaTerni tra il 7 e l’8 settembre. I biglietti possono essere acquistati a questo link.