Oggi, 4 settembre, apre ufficialmente la vendita dei biglietti dell’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, intitolata The Butterfly Effect: dalle dalle 10,00 è possibile acquistare biglietti giornalieri e abbonamenti fino al raggiungimento di un massimo di 80.000 ingressi al giorno.

Biglietti disponibili e come comprarli

I biglietti del Lucca Comics & Games 2024 e le relative indicazioni sono disponibili nella sezione dedicata del sito e su TicketOne. I Fanticket sono disponibili solo da oggi, 4 settembre, e sono composti da un cartoncino collezionabile, che consiste in un biglietto giornaliero disponibile solo con l’acquisto contestuale del servizio “Salta il Welcome Desk”, che permette di ricevere a casa sia il Fanticket che il braccialetto.

Chi acquisterà gli abbonamenti da 3, 4 e 5 giorni riceverà direttamente a casa il biglietto e i relativi braccialetti, riducendo i tempi di attesa a Lucca.

Tutte le modalità di biglietti e abbonamenti potranno essere acquistati dal sito di TicketOne con Bonus Cultura o 18App e con Carta del Docente. Queste opzioni sono valide soltanto fino al 13 ottobre 2024, per consentire le opportune verifiche ministeriali.

Le spedizioni dei biglietti e abbonamenti con “Salta il Welcome Desk” inizieranno a partire dal 16 settembre. Ogni giornata sarà identificata da un braccialetto di uno specifico colore, necessario per entrare in tutte le aree a pagamento del festival.

Gruppi e comitive, disabili e bambini

I gruppi e le comitive composte da almeno 20 persone possono accedere al sito dedicato comitive.luccacomicsandgames.com per l’acquisto a prezzo ridotto e l’invio con un’unica spedizione. Al raggiungimento delle 20 persone sarà fornito un biglietto omaggio (il 21esimo). In questo modo non sarà necessario presentarsi ai Welcome Desk per il ritiro dei braccialetti nei giorni della manifestazione.

Le persone con disabilità possono ricevere anticipatamente i biglietti omaggio (giornalieri), accedendo al sito senzabarriere.luccacomicsandgames.com. Questa opportunità si aggiunge alla possibilità di richiedere durante i giorni del Festival i biglietti giornalieri omaggio per le persone con disabilità e l’eventuale ridotto per chi accompagna.

I bambini nati dal 1° gennaio 2015 in poi entreranno gratuitamente, se accompagnati da almeno un adulto provvisto di biglietto/abbonamento e braccialetto.

Per coloro i quali non volessero utilizzare l’auto anche se arriva da lontano, per chi non ha la patente o semplicemente per chi vuole arrivare direttamente dalla propria città a Lucca senza doversi preoccupare di nulla, torna anche nel 2024 l’opzione Eventi in Bus, che prevede di poter acquistare il biglietto giornaliero abbinato al viaggio da/per Lucca. L’acquisto di questo tipo di biglietto è disponibile nel sito ufficiale della manifestazione (TicketOne) e sul sito dedicato eventinbus.com/artisti/lucca-comics-games.

Gli eventi su prenotazione verranno aggiunti periodicamente sul sito dell’edizione 2024 e sulla app, specificando la necessità di prenotarsi per partecipare. Della necessità di prenotarsi sarà data comunicazione anche tramite i canali social di Lucca Comics & Games. La prenotazione sarà possibile anche tramite la app ufficiale “LuccaCG24 Assistant”, e sarà garantia solo per i possessori di biglietto o abbonamento Lucca Comics & Games 2024 validi.

Gli eventi e i firmacopie organizzati direttamente dagli editori nei loro spazi saranno gestiti direttamente dalle singole case editrici.

Eventi gratuiti

Anche durante questa edizione alcune aree di Lucca Comics & Games saranno aperte a tutti, senza necessità di avere biglietto o braccialetto: tra questi ci sono il Giardino degli Osservanti con il Community Village e le aree dedicate al Cosplay oltre alle zone dedicate ai gruppi come l’area 501° Italica Garrison e l’area della Umbrella Corporation.

Tra gli spazi più amati da bambini e ragazzi, il Family Palace: il Real Collegio sarà aperto a chiunque voglia scoprire laboratori, mostre, incontri dedicati ai più piccoli.

Mentre la Self Area dedicata alle autoproduzioni e al fumetto underground sarà disponibile nella Chiesa dell’Agorà e ospiterà gli stand dei collettivi e degli artisti indipendenti. La Chiesa dell’Agorà sarà anche sede di alcuni incontri aperti al pubblico e gratuiti per scoprire tutte le professionalità che fanno parte del mondo del fumetto.

Non sarà necessario il biglietto neanche per entrare in Area Pro, negli spazi in piazza San Romano, dove esordienti selezionati avranno la possibilità di presentare il proprio portfolio alle case editrici.

Chi è alla ricerca di pezzi rari e di tavole da collezione non potrà perdere la Golden Alley, il padiglione San Romano che ospiterà gli stand di collezionisti e gallerie d’arte.

Inoltre, tutte le mostre, incluse quelle a Palazzo Ducale, saranno a ingresso libero e gratuito (per motivi di gestione dei flussi potranno essere predisposte file dedicate a chi ha biglietto o abbonamento).

La mostra Amano Corpus Animae

Dal 4 settembre alle ore 10:00 sarà possibile acquistare online anche i biglietti della mostra prevista dal 13 novembre 2024 al 1° marzo 2025: Amano Corpus Animae. L’esposizione celebrerà i 50 anni di carriera del visionario Maestro, e sarà la più grande e completa retrospettiva mai stata dedicata all’artista nipponico in Occidente.

I biglietti disponibili online sul sito TicketOne saranno: interi giornalieri (prevedono la scelta del giorno preciso in cui si vuole visitare la mostra) oppure i biglietti Open, che consentono l’accesso in qualunque giornata di apertura della mostra. Tutti i biglietti scontati o gratuiti saranno disponibili in loco presentando le relative credenziali di accesso.