Lucca Comics & Games ha annunciato le sue prime iniziative per l’edizione 2024. Per i cento anni dalla morte di Puccini il festival si presenterà come una composizione operistica dal titolo The Butterfly Effect.

L’idea è un riferimento a Madame Butterfly, ma anche all’Effetto Farfalla relativo alla teoria del caos. A realizzare il poster è stato chiamato Yoshitaka Amano.

Per “The Butterfly Effect”, Amano ha creato non una sola immagine, ma ben tre, ognuna delle quali rappresenta un atto di questa opera straordinaria. Ecco la prima immagine.

E questo è il video.

OUVERTURE

Il primo atto, “Ouverture” è segnato dalla conferenza stampa del 26 giugno. Questo momento inaugurale è rappresentato dall’opera che Amano ha dedicato alla Tosca di Puccini. Un abbraccio tra due personaggi, tra la fisicità e la fantasia.

CRESCENDO

A settembre, a Milano, arriverà il secondo atto del festival. L’immagine che accompagnerà questa seconda fase sarà dedicata alla Madama Butterfly, a evocare il crescente entusiasmo e l’anticipazione che caratterizzano il periodo che precede il festival.

UN FINALE FANTASTICO

L’attesa culminerà il 30 ottobre, nel terzo atto, rappresentato dal festival stesso, che verrà rappresentato con una terza opera del maestro Amano, questa volta legata alla sua immortale principessa Turandot.

Ecco nel dettaglio i primi eventi del Lucca Comics & Games 2024.

LA MOSTRA

A cavallo tra il 2024 e il 2025 Lucca Comics & Games uscirà letteralmente dalle mura urbane di Lucca e sbarcherà alla Fabbrica del Vapore di Milano con la mostra AMANO CORPUS ANIMÆ, che sarà dedicata proprio a Yoshitaka Amano.

Attraverso questa mostra verrà mostrata la versatilità dell’autore tra Anime, Videogiochi e arte contemporanea. Saranno oltre 100 le opere originali scelte per raccontare la storia dell’animazione e dell’intrattenimento mondiale; le immagini epiche che hanno consacrato il “ragazzo di Shizuoka” nell’Olimpo degli Artisti contemporanei spazieranno da Tatsunoko a Final Fantasy, passando per Vogue.

Dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025, “Amano Corpus Animae” sarà la prima retrospettiva per celebrare i 50 anni di carriera del visionario Maestro. La mostra più grande e completa che sia mai stata dedicata all’artista nipponico in Occidente. Curata per Lucca Comics & Games da Fabio Viola, con progetto di allestimento e percorso dell’exhibition realizzati in collaborazione con POLI.design di Milano.

I RITORNI IN GRANDE STILE

Netflix torna a Lucca Comics & Games con un appuntamento imperdibile: SQUID GAME 2. Giovedì 31 ottobre il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun saranno a Lucca per incontrare i fan e per svelare alcune novità dell’attesissima seconda stagione. Il secondo capitolo di Squid Game sarà disponibile solo su Netflix entro la fine del 2024.

Il 5 maggio scorso sono partiti contemporaneamente da Milano, Berlino, Londra, Madrid e Parigi i festeggiamenti per il 25° anniversario di One Piece, in occasione del compleanno di Monkey D. Luffy.

Parteciperanno al Lucca Comics & Games Tatsuya Nagamine (regista degli ultimi anni di One Piece e precedentemente di tanti altri titoli TOEI, tra cui Dragon Ball Super: Broly) e Kenji Yokoyama (animatore storico dai primi episodi). I festeggiamenti si protrarranno anche nello stand di TOEI Animation.

NOZZE D’ORO PER DUNGEONS & DRAGONS E LA COMMUNITY DI GIOCATORI NEL MONDO

Lucca Comics & Games, che da sempre abbraccia e alimenta questa rivoluzione culturale, ha deciso di dedicare non uno ma due tributi unici al mondo a Dungeons & Dragons, per trasformare questo anniversario in una gigantesca festa collettiva.

Per la prima volta sarà esposta la Koder Collection, con capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom, Todd Lockwood, in una mostra unica al mondo: “Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art”.

La mostra sarà curata da Jon Peterson, uno dei più importanti storici del gioco, autore fra l’altro di Dungeons and Dragons – Art & Arcana e della straordinaria raccolta di documenti rari The Making of Original Dungeons & Dragons 1970-1977, pubblicata recentemente da Wizards of the Coast, e da Jessica Lee Patterson, storica dell’arte che dal 2022 lavora alla catalogazione della collezione.

La mostra sarà accolta dalla Chiesa dei Servi, già utilizzata in passato per l’esposizione di tavole originali, ma ripensata per accogliere un percorso editoriale e artistico che lasci anche grande spazio all’esperienza e al gioco giocato.

Inoltre, l’amministrazione comunale di Lucca intitolerà il sotterraneo del baluardo San Paolino, in modo definitivo, a Gary Gygax e Dave Arneson, creatori di Dungeons & Dragons. A Lucca sarà presente anche Jeremy Crawford, lead rules designer di Dungeons & Dragons e lead designer del nuovo 2024 Player’s Handbook.

LE PORTE E LE MURA DEI VIDEOGAMES

Larian Studios apre le porte dei Reami Dimenticati di Baldur’s Gate III tra le mura di Lucca. Durante la manifestazione saranno ospitate alcune delle principali menti creative dietro questo incredibile successo. Jason Latino, cinematic director, Joachim Vleminckx, art director, e Borislav Slavov, music composer, ospiti del festival, condivideranno con il popolo di Lucca retroscena, curiosità e approfondimenti sulla nascita e lo sviluppo del titolo cult.

Charles Cecil, game designer e cofondatore di Revolution Software, porta Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged Collector’s Edition a Lucca Comics & Games. Charles Cecil sarà a Lucca per ripercorrere assieme ai fan alcune delle tappe fondamentali che hanno portato alla nascita dell’avventura grafica per eccellenza.

A Lucca ci sarà spazio anche per l’iconico Tetris, che celebrerà il suo 40esimo anniversario con la partecipazione del creatore e del gioco e del co-fondatore della The Tetris Company. Alexey L. Pajitnov, creatore di Tetris, e Henk B. Rogers, co-fondatore della The Tetris Company, parleranno della storia del gioco, del suo impatto nella cultura pop e condivideranno con i partecipanti di Lucca Comics & Games i propri pensieri sulla direzione che il brand sta prendendo.

UNA LINGUA GLOBALE: GIOCARE, GIOCARE, GIOCARE!

A Lucca Comics & Game verrà portato Star Wars: Unlimited, il gioco di carte collezionabili. In tutto il mondo gli eventi pre-release del set 3, Il Crepuscolo della Repubblica, avranno luogo il giorno venerdì 1 novembre, ma a Lucca Comics & Games prenderanno il via già da mercoledì 30 ottobre. Due giorni di pre-release esclusivo, quindi, in cui tutti i giocatori e i fan di Star Wars italiani potranno vedere, toccare con mano e assaporare il nuovo set di Star Wars: Unlimited prima di tutto il resto del mondo.

PlayNook, l’app di AudioGame che vede in Roan Johnson, regista di film e serie tv tra cui I Delitti del Barlume e Monterossi, il suo curatore editoriale, e che permette di vivere avventure del tutto assimilabili a quelle dei librogame ma in versione totalmente audio, sarà protagonista a Lucca Comics & Games. PlayNook avrà uno stand al padiglione Carducci, dove sarà possibile scoprire tutte le caratteristiche di questa app.

Road to Lucca, questo il nome in codice con cui è conosciuta per il momento questa storia, sarà narrata da Stefano Fresi, uno dei volti più amati della serie TV I Delitti del Barlume.

PICCOLI BRIVIDI PER GRANDI LETTORI

Robert Lawrence Stine è oggi sinonimo di “brividi”. L’autore della conclamata serie di romanzi per ragazze e ragazzi Piccoli Brividi sarà ospite del Lucca Comics & Games 2024.

A tenere col fiato sospeso lettrici e lettori ci sarà anche Stuart Turton, acclamato autore de Le sette morti di Evelyn Hardcastle e de Il diavolo e l’acqua scura, di cui uscì anche un gioco da tavolo presentato a Lucca Changes. L’autore sarà a Lucca Comics & Games, e in libreria, con il nuovo romanzo thriller L’ultimo omicidio alla fine del mondo, in uscita a ottobre 2024 con Neri Pozza Editore.

Curatrice del programma culturale dedicato alla narrativa horror e thriller, nonché autrice affermata per adulti e per ragazze e ragazzi, Paola Barbato sarà a Lucca Comics & Games come moderatrice d’eccezione, ed anche per presentare i suoi nuovi romanzi La torre d’avorio (Neri Pozza) e Horror Game (Piemme Edizioni).

ANCOR NON M’HAI DETTO CHE M’AMI – ROMANTASY, LE DECLINAZIONI DELL’AMORE

Il programma culturale di Luk For Fantasy apre le porte alla letteratura romantasy italiana e internazionale. A curare il filone dedicato a questo genere sarà Valentina Ghetti, booktoker, autrice e “insegnante in pausa”. Le prime due autrici ospiti del programma dedicato al romantasy saranno l’americana Ava Reid (Il Castoro OFF) e l’italiana Felicia Kingsley (Newton Compton).

QUAL È IL VOSTRO DISEGNO?

Il padiglione Napoleone sarà infatti completamente rinnovato per garantire una migliore fruibilità degli spazi e permettere al pubblico di vivere al meglio la sua Lucca Comics & Games.

In questa edizione la tensostruttura che ospiterà il cuore dell’area Comics sarà a campata unica, con un lato interamente dedicato agli ingressi e quello opposto riservato solo alle uscite.

Questa nuova disposizione consentirà di valorizzare uno dei patrimoni culturali del centro cittadino, situato proprio al centro della piazza coperta: la statua di Maria Luisa di Borbone.

Tra gli ospiti di questa edizione ci sarà Kazu Kibuishi. La sua saga di graphic novel Amulet vedrà proprio a Lucca Comics & Games il suo fortunato epilogo: il nono e ultimo volume sarà presentato nei giorni del festival.

L’artista sarà al centro della mostra Kazu Kibuishi: incantesimi su carta a Palazzo Ducale, una monografica che andrà a celebrare il suo eccezionale talento. L’esibizione ne esplorerà l’universo immaginifico, dalle illustrazioni vibranti ai racconti avvincenti.

Grazie alla collaborazione con Star Comics e saldaPress, Scott Snyder sarà tra gli ospiti di Lucca Comics & Games 2024. Si tratta dell’autore che ha lavorato ad opere come Batman, American Vampire e Swamp Thing.

Grazie alla collaborazione con Panini Comics, Peach Momoko sarà tra le protagoniste della prossima edizione di Lucca Comics & Games. L’artista, nata in Giappone, da oltre un decennio ha trovato il suo posto nel circuito fumettistico statunitense, soprattutto quello Marvel. Attualmente sta lavorando su Ultimate X-Men.

Lucca Comics & Games è pronta ad accogliere anche Karen Berger, editor di Berger Books, l’acclamata collana di graphic novel di Dark Horse Comics. Il suo nome è legato a doppio filo al lancio delle carriere di due generazioni di grandi fumettisti: Neil Gaiman, Garth Ennis, Jeff Lemire, Mark Millar, Grant Morrison, Sean Gordon Murphy, Brian K. Vaughan, G. Willow Wilson e molti altri. È anche nota per il suo lavoro sulla Wonder Woman di George Perez.

Insieme a lei, anche Richard Bruning, uno dei più importanti graphic designer nel settore dei fumetti. È stato Design Director con DC Comics dal 1985 al 1990, lavorando su Dark Knight Returns, Watchmen e avviando la linea Collected Editions di DC. Come freelance, ha creato il logo e lo stile grafico di Vertigo e ha scritto Adam Strange.

VISIONI INTERNAZIONALI: LA NONA ARTE SENZA CONFINI

Questa edizione di Lucca Comics & Games segnerà un importante traguardo nel percorso di internazionalizzazione del festival. Il Padiglione Napoleone, cuore del fumetto, ospiterà tre editori stranieri, eccellenze nel panorama mondiale della Nona Arte.

FRANCIA

In occasione dei loro 50 anni il festival ospita lo stand di Les Humanoïdes associés, per tutti semplicemente Les Humanos, Gli Umanoidi casa editrice creata nel 1974 con un unico scopo: pubblicare Métal Hurlant. E proprio uno dei suoi fondatori, Jean-Pierre Dionnet, sarà tra gli ospiti di Lucca Comics & Games 2024.

Ma non finisce qui: Palazzo Ducale accoglierà tra le sue stanze affrescate la mostra “Jubilé Hurlant”.

STATI UNITI

Appassionati e appassionate di fumetto potranno esplorare il mondo della produzione editoriale di una delle realtà più innovative del panorama statunitense: si tratta di Fantagraphics Books.

La casa editrice co-fondata da Gary Groth, Mike Catron e Kim Thompson, iniziò nel 1976 con la pubblicazione di The Comics Journal, ed è stata la forza trainante per la promozione dei fumetti come forma d’arte. Tra i suoi autori figurano da Jack Kirby a R. Crumb, da Ralph Steadman a Jules Feiffer, fino a Roz Chast.

Tra le presenze illustri di questa edizione del festival, c’è proprio uno dei co-fondatori, Gary Groth.

TAIWAN

Dala Publishing, casa editrice di Taiwan fondata nel 2003, si dedica alla promozione dei fumettisti locali presso i lettori taiwanesi ed esteri. Inoltre, offre ai lettori cinesi canali per scoprire i fumetti europei e ha coordinato la creazione di progetti illustrati interregionali.

DONNA NON VIDI MAI SIMILE A QUESTA

Palazzo Ducale è pronto a ospitare la mostra “Francesca Ghermandi: Il Pianeta Intergalattico. Fumetti, Disegni e Oggetti”. Francesca Ghermandi propone un fumetto che è punto di sintesi tra pittura, design, narrativa, teatro, persino musica.

Da Pastil fino alle graphic novel di più ampio respiro, come Cronaca dalla palude e il recentissimo I misteri dell’oceano intergalattico, la mostra propone una sintesi completa della carriera di un’autrice straordinaria.

Palazzo Ducale sarà anche il cuore dell’esplorazione di altre sponde del Mediterraneo con le loro voci distintive, attraverso la mostra “Kalimatuna, le nostre parole di libertà: Takoua Ben Mohamed, Zainab Fasiki, Deena Mohamed”.

Tre autrici si fanno portavoce dei mutamenti che attraversano i loro paesi di origine (Tunisia, Marocco ed Egitto) e con le loro opere ne mostrano un originale spaccato umano, politico e sociale. Si tratta di Takoua Ben Mohame, Zainab Fasiki e Deena Mohamed.

VARIAZIONI ARTISTICHE DAL SOL LEVANTE: L’ATTO I DEL MANGA

Lucca Comics & Games 2024 darà, chiaramente, ampio spazio ai manga: Grazie alla collaborazione con saldaPress, che pubblica in Italia le sue opere, il Sensei Atsushi Kamijo sarà tra i protagonisti della manifestazione.

Tra le sue opere più note ci sono Mob★Hunter in Shonen Sunday Special Issue; To-y, che è stato serializzato in Weekly Shonen Sunday dal 1985; Aka x Kuro e 8-Eight. Nel settembre 2024 si terrà una mostra allo Yayoi Art Museum di Tokyo per commemorare il 40° anniversario della sua attività.

Lucca Comics & Games è pronta ad accogliere – grazie alla collaborazione con J-POP Manga – l’autore Gou Tanabe, uno dei più grandi interpreti visivi degli universi orrorifici di H.P. Lovecraft. In Italia sono state pubblicate, tra le altre opere, anche La Maschera di Innsmouth, candidato al Premio Eisner 2024.

A Lucca Comics ci saranno Yuto Tsukuda e Shun Saeki, autori del manga Food Wars! che in Giappone è stato adattato in vari media, tra cui una serie TV anime, una serie di videogiochi e novel. I mangaka saranno presenti grazie alla collaborazione con Panini Comics.

LA STAND UP COMEDY

Lucca Comics & Games incontra The Comedy Club e sperimenta nuovi linguaggi all’insegna del divertimento. Stefano Rapone si cimenterà in un “quiz comics” a prova di fan, insieme ad autori e amici come Emanuela Pacotto, Sergio Algozzino e tanti altri.

Sul palco del Games (Padiglione Carducci), invece, prenderà vita un progetto legato al board game con il coinvolgimento di Francesco Fanucchi, Salvo Di Paola, Sandro Cappai, Pietro Sparacino e Sandro Canori.

AVVENTURE DEL GRANDE E PICCOLO SCHERMO PER TUTTE LE ETÀ

L’Area Movie powered by QMI ospiterà anche quest’anno tantissime novità dal mondo del cinema e della serialità. Il pubblico di appassionati potrà vedere sul grande schermo il corto Juggernaut, opera ambientata in un medioevo dark fantasy sul viaggio di un guerriero che lotta per riavere indietro ciò che ha perso. Il corto è realizzato da Daniele ed Emanuele Ricci ed Eugenio Krilov, ed è un vero e proprio omaggio alla Toscana.

Quest’anno anche Juventus sarà presente a Lucca Comics & Games con Team Jay, la prima serie animata prodotta interamente da una società calcistica. La seconda stagione è in uscita sul canale YouTube dedicato e, a Lucca, promette di regalare molte sorprese all’interno dell’Area Junior.

I 20 ANNI DELL’AREA MUSIC & COSPLAY

Il grande concerto “Vent’anni e poi…”, previsto sul main stage il 2 novembre alle 21, sarà una celebrazione dell’area Music & Cosplay che esiste da due decenni, ma anche la possibilità di ritrovare tanti protagonisti che negli anni l’hanno popolata.

Tra i nomi annunciati ci sono: Cristina D’Avena, Giorgio Vanni e Max Longhi, Enzo Draghi, I Cavalieri del Re, Vince Tempera, Douglas Meakin dei Superobots e Rocking Horse, Gli Oliver Onions, Melody Castellari de Le Mele Verdi, Mauro Goldsand, Stefano Bersola, I Raggi Fotonici, gli Animeniacs Corp.

E poi ancora ci saranno La Mente di Tetsuya, Carlo Vik dei Cialtroni Animati, Ailar e il Supremo dei Miwa e I suoi componenti, Alex Katsura dei Bishoonen, Amuro David, Fabio e Jonathan dei Banana Split, Paolo Gualdi de La Flotta di Vega, Andrea Lucchi dei Poveri di Sodio, Stefano Salerno della Bim Bum Bam Band, Massimiliano Poggi e le Kimagure.