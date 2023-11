La recensione di Squid Game: The Challenge - Il reality mozzafiato che trasforma giochi per bambini in una lotta per sopravvivere.

Iniziamo la recensione di Squid Game: The Challenge, dicendo che il celebre thriller coreano di Netflix che coinvolge una lotta mortale basata su giochi per bambini, ha ora preso vita come spettacolo televisivo dal vivo, trasformandosi in un’esperienza coinvolgente e straordinaria che catturerà l’attenzione degli spettatori fin dal primo episodio. Questo adattamento reale si presenta come un magnifico spettacolo che offre tradimenti, momenti esilaranti e un jackpot di $4,5 milioni.

All’inizio, c’era scetticismo riguardo alla trasformazione di “Squid Game” in un reality show. Segnalazioni preliminari indicavano che alcuni partecipanti stavano affrontando momenti difficili; tuttavia, sia i produttori che Netflix hanno emesso una smentita decisa. Oltre alla questione ovvia del pericolo mortale, vi erano numerosi motivi pratici per dubitare della trasposizione in quanto, in sostanza, coinvolgeva persone che giocavano con biglie e perforavano una forma da un pezzo di dolciume. Nessuno di questi elementi sembrava promettere uno spettacolo televisivo coinvolgente. Nonostante ciò, “Squid Game: The Challenge” non solo ha funzionato, ma potrebbe diventare il reality show più avvincente degli ultimi tempi!

Il programma è imponente in ogni suo aspetto. Parte con 456 concorrenti, provenienti principalmente dagli Stati Uniti e dall’Europa, e il montepremi ammonta a $4,56 milioni. I quiz show solitamente presentano montepremi enormi quando la somma in denaro è per lo più irraggiungibile; in questo caso, viene promesso che effettivamente qualcuno vincerà tale cifra, un’ipotesi alquanto strabiliante. Questo show fa della sua grandiosità un punto di forza. Come il suo predecessore, utilizza una colonna sonora operistica e riprese in slow-motion. Man mano che gli episodi si susseguono, i concorrenti iniziano a prendere tutto estremamente sul serio, il che accresce l’assurdità dell’intera situazione. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=O61C8zc8Znk&t=6s

Il concetto di trasformare “Squid Game”, il fenomeno globale a sorpresa di Netflix del 2021, in uno spettacolo televisivo dal vivo suggerisce un loop infinito, una sorta di serpente che si morde la coda. Ci troviamo di fronte a un intenso drama sudcoreano su una competizione sadica in cui centinaia di persone in difficoltà finanziarie vengono coinvolte in giochi per bambini mortali, il tutto per avere la possibilità di ottenere una ricchezza spropositata, trasformato nelle sue estetiche a fini di intrattenimento sfrontato.

Nel game show del mondo reale, naturalmente, nessuno muore, ma l’intero sforzo è comunque terrificante per la sua natura cinica. Ci teniamo a precisare questo aspetto nella recensione di “Squid Game: The Challenge”: sembra che Netflix abbia preso la serie stridentemente anticapitalista di Hwang Dong-hyuk (commissionata e quindi controllata da Netflix stessa), ne abbia strappato la critica provocatoria dal suo cuore e abbia utilizzato il suo corpo deturpato come base per un parco divertimenti per adulti.

Tuttavia, eccoci qui, convinti che “Squid Game: The Challenge” non solo si qualifichi come un eccellente reality televisivo, ma funzioni anche come un adattamento inaspettatamente efficace del K-drama originale. Il game show utilizza il linguaggio della moderna televisione per realizzare, in modo proprio e strano, i temi presenti nella parabola di Dong-hyuk sul capitalismo che riduce gli esseri umani in polvere. Il fatto che la televisione reality sia essa stessa un artefatto del capitalismo avanzato sottolinea solo il punto.

Ci vuole tempo, però, per arrivare a questo punto. Il game show si apre con un montaggio che confina con il cosplay: il motivetto corale distintivo di Squid Game suona in sottofondo mentre i concorrenti, in attesa di essere prelevati, si trovano su marciapiedi di città di tutto il mondo, ricreando quella scena cruciale della serie originale. Mentre lo show introduce gradualmente i concorrenti, frammenti di confessioni cominciano a costituire il nucleo della narrazione.

“La gente fa molto di più per molto meno,” dice un concorrente, riferendosi al montepremi di $4,56 milioni. “Chi non è indebitato?”, dice un altro. “Non mi pagano al lavoro per fare questo. Ma stai sognando; stai avendo una possibilità. “Squid Game: The Challenge” è sorprendentemente bravo nel estrarre narrazioni dal suo enorme pool di 456 concorrenti, con uno sguardo onnisciente che si sposta costantemente tra i giocatori, sottolineando la loro sostituibilità: le persone vengono presentate, con una storia sufficiente per commuovere, e vengono fornite le linee di un arco narrativo, solo per essere eliminate senza alcuna cerimonia.

Per i fan dello show originale, sorgono inevitabili domande riguardo a ciò che funzionerà e cosa no. Tuttavia, ogni dubbio viene superato brillantemente. Il primo episodio, prevedibilmente, inizia con il memorabile gioco di “Red Light, Green Light”, nel quale i giocatori devono raggiungere una linea d’arrivo fermandosi quando la bambola gigante fissa i loro movimenti con occhi laser, cercando di individuare un qualsiasi passo falso. Senza svelare troppo, la soluzione al problema dell'”eliminazione” abbraccia la ridicolaggine, risultando scioccante e talmente assurda da diventare quasi divertente. I concorrenti che si dedicano anima e corpo al gioco meritano un plauso, anche se a discapito del montepremi.

Un altro aspetto critico è riuscire a coinvolgere il pubblico in così tanti partecipanti. Continuiamo la recensione di “Squid Game: The Challenge” dicendo che risolve parzialmente la questione eliminando molti concorrenti all’inizio, aggiungendo $10.000 al montepremi per ogni “eliminato”. Tuttavia, il cast è stato selezionato con cura, offrendo una buona varietà di personalità, e il programma si concentra su personaggi e trame con estrema precisione. Ogni concorrente entra con una strategia di gioco – non c’è ancora stata la classica frase “Non sono qui per fare amicizia”, anche se compare un “i buoni finiscono per ultimi” – ma sotto pressione, queste strategie si sgretolano rapidamente. La regia è così efficace che già a metà del primo episodio ci si ritrova a gridare allo schermo per commentare sulle tattiche adottate.

Mentre “Squid Game” il drama rappresenta una satira che critica il capitalismo, potrebbe indebolire l’idea di persone reali che competono spietatamente per vincere ingenti somme di denaro. In questo senso, è un po’ subdolo; può essere interpretato come un tentativo di lanciare un messaggio nascosto oppure come una contraddizione. Il programma si preoccupa di mostrare le motivazioni dei partecipanti, quasi tutte ordinariamente nobili. Ognuno cerca di pagare il proprio debito per l’auto, sostenere i genitori o i figli. Desiderano una vita dignitosa, e il fatto che tale vita sembri irraggiungibile e che ottenere una semplice sicurezza richieda la partecipazione a un gioco televisivo è sconcertante, seppur in modo silenzioso.

A causa della straordinaria popolarità della serie, i giocatori in genere entrano nell’esperienza con un’idea generale di ciò che li attende. Ma “The Challenge” presenta un buon numero di colpi di scena, inclusi giochi sociali che si manifestano principalmente sotto forma di piccoli “test di carattere” progettati esplicitamente per seminare il caos nelle relazioni tra i giocatori.

Questo elemento è cruciale per la forza di questa trasposizione, poiché colma un vuoto tematico lasciato dall’assenza della morte. Il più semplice di questi giochi coinvolge una scelta tra conferire vantaggi agli altri o eliminarli direttamente, ma man mano che il gioco avanza, questi test diventano imprevedibili e i giocatori sono costretti ad agire senza chiarezza sulle conseguenze. Dove la forza grezza della visceralità del K-drama era radicata nel modo in cui i giocatori (fittizi) morivano in modi orribili e ignobili, il game show trasferisce gran parte di quell’impatto nella violenza sociale (molto reale) che i giocatori si infliggono l’un l’altro in nome di $4,56 milioni.

È qui che lo show reality trova la sua consistenza come adattamento non convenzionale di “Squid Game”. La potenza della critica di quel programma è radicata nel modo in cui rende il capitalismo una metafora di una competizione mortale, che è insensibile, brutale, arbitraria nelle ricompense e nelle punizioni e fondamentalmente crudele nel suo design. Incredibilmente, “Squid Game: The Challenge” estrae molte di quelle stesse idee dal formato reality show.

I giocatori potrebbero pensare di meritare di vincere, ma il sistema è indifferentemente disinteressato alla loro storia. Un concorrente “sottile” potrebbe cercare di passare inosservato, ma il gioco sociale costringerà gli altri a prendere di mira proprio lui. Chi cerca giustizia o vendetta potrebbe tentare di distribuirla, ma i meccanismi sono ostili a tali perseguimenti. E, cosa peggiore, i gruppi potrebbero persino cercare di organizzarsi collettivamente per rendere le prove più giuste, ma saranno sempre a rischio che qualcuno scelga di rompere la catena per puro interesse personale.

Letteralizzando la metafora del K-drama, “The Challenge” estrae in modo controintuitivo, forse addirittura in modo più incisivo, espressioni di quella stessa metafora. Infatti, l’assenza della morte e quindi la rimozione della fantasia oscura di “Squid Game” avvicina in modo evocativo quel simulacro centrale del capitalismo alla realtà. L’inferno è rappresentato da persone che lavorano in un sistema progettato per metterle l’una contro l’altra. Non possono rovesciare il gioco – anzi, lo accolgono – quindi l’unica domanda pertinente è: chi sceglieranno di essere?

La scala stessa della nuova serie presenta una sfida narrativa. In gran parte aderisce all’architettura del materiale originale, il che significa radunare centinaia di persone in una fedele replica degli arene spiacevolmente allegre di “Squid Game”. Quello che colpisce immediatamente è lo spettacolo. Lo si percepisce nel primo test del “rosso, verde, giallo” – che, tra l’altro, vede il ritorno della nostra amata bambola robot gigante, Chantal – mentre un oceano di tute verdi si riversa sul set del parco giochi.

Alla fine, circa metà dei concorrenti riesce a superare questa prova, rispecchiando ancora una volta l’esito della serie. Tuttavia, non tutti gli aspetti dell’adattamento funzionano perfettamente. Quel senso iniziale di assistere a un cosplay vuoto è esacerbato dal modo in cui “The Challenge” gestisce la metafora della morte: i giocatori eliminati spesso vengono contrassegnati da un pacchetto d’inchiostro che esplode sul petto, a cui rispondono piegandosi come se fossero effettivamente morti.

Ma il modo in cui la produzione adatta ogni prova al gioco del mondo reale è piuttosto impressionante; un punto tecnico di rilievo è il gioco dell’hopscotch, che conserva un senso inquietante dell’abisso quando i giocatori cadono sulla casella. La scala conferisce una vera sensazione di grandiosità inquietante quando il gioco costringe i giocatori in posizioni narrativamente desiderabili, con lo spettacolo che alterna il suo focus tra coloro che rispondono in modo ammirevole e coloro ai quali emerge il peggio. È un gioco sull’orlo del precipizio e a volte riesce in modo sorprendente a replicare la particolare visceralità del K-drama di “Squid Game”: svolte crudeli che infliggono un dolore lancinante nel cuore.

Ma “The Challenge” si presenta con una sincerità disarmante: riguardo a ciò che sta cercando di fare, cosa fa il gioco della televisione reality nel suo complesso ai suoi partecipanti, come quelle persone si comportano in risposta. In questo senso, “Squid Game: The Challenge” non è solo un buon reality show. È un reality show moralmente giusto.

Oltre ai giochi conosciuti, eseguiti con maestria, ci avviamo alla conclusione di “Squid Game: The Challenge” dicendo che presenta diversi nuovi elementi e sfide che aggiungono consistenza al programma. Emergono anche forti elementi di “esperimento sociale”, soprattutto quando il focus si sposta sulle “alleanze” e su cosa accade durante i momenti di pausa nei dormitori. Il tutto è avvolto da un’atmosfera contorta. Se alla fine mostrerà la natura umana nel suo migliore o peggior modo, resta da vedere, ma i primi episodi suggeriscono che nessuno si è preso la briga di consultare di recente il Manifesto Comunista.

In conclusione, questo programma si presenta come una combinazione di una giornata sportiva, il vecchio Grande Fratello e l’esperimento della prigione. Era comprensibile pensare che “Squid Game: The Challenge” sarebbe stato un tentativo di sfruttare il successo dell’originale, un prodotto cinico che avrebbe perso completamente lo spirito del programma. Tuttavia, come spettacolo televisivo, come il reality che si propone di essere, è estremamente difficile distogliere lo sguardo. È una miscela affascinante di intrattenimento e tensione che tiene incollati gli spettatori alla schermo.