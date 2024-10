Il mercato delle batterie per auto elettriche cresce ogni giorno sempre di più. Come si pone l'Europa in questo settore?

La crescente richiesta di auto elettriche e ibride sta facendo crescere sempre di più il mercato globale delle batterie per auto elettriche. Ma esattamente, chi sta traendo beneficio da tutto ciò, o meglio chi sta ottenendo maggiori guadagni proprio grazie a questa crescita? Stando a quanto emerso dai dati raccolti da SNE Research e relativi al periodo compreso tra gennaio e agosto 2024, a rafforzare il proprio dominio sono le aziende cinesi. Ricordiamo che SNE Research è una società che si occupa della produzione di batterie per automobili, celle solari e altri dispositivi che fanno parte del settore dell’energia solare rinnovabile. Inoltre, si impegna nell’offrire servizi di consulenza e ricerche di mercato a livello globale per gli stessi settori.

Volendo entrare più nel dettaglio della questione possiamo dire che le batterie prodotte hanno ottenuto 510,1 GWh e un incremento, su base annua, pari al 21,7%. Ma in assoluto l’azienda che più di altre riesce a rimanere in testa al mercato è CATL. Questa infatti si occupa di fornire diversi marchi cinesi come ad esempio LiAuto e ZEEKR ma nel corso degli ultimi tempi si sta anche occupando del lancio di batterie nuove, ovvero di nuova generazione.

Una sfida per l’Europa nel settore delle batterie per auto elettriche

Molti sono coloro che si pongono delle domande, e nello specifico che si chiedono se l’Europa può competere oppure no nel settore delle batterie. La realtà è che oggi proprio l’Europa continua purtroppo a faticare, e nonostante i diversi progetti effettuati nel tempo per la produzione di batterie ecco che purtroppo ad oggi rispetto alle aziende asiatiche rimane ancora indietro.

Il mercato delle auto elettriche giorno dopo giorno cresce sempre di più, e proprio per tale motivo è importante che l’Europa riesca a fare molto di più di quello che fa oggi. Solo in questo modo potrà competere con gli altri Paesi.