Si sta tanto parlando nel corso degli ultimi giorni di quanto accadrà il prossimo mese di ottobre quando il celebre marchio automobilistico francese Citroën invierà verso l’Africa quattro auto elettriche alimentate da pannelli solari. Si tratta di un viaggio lungo 13.500 km davvero molto atteso dal Nord fino al Sud Africa. L’obiettivo dell’azienda è quello di dimostrare che anche tali veicoli, compatti e allo stesso tempo leggeri, sono in grado di percorrere lunghe distanze.

I veicoli in questione trasporteranno 5.600 W di pannelli solari. Questi verranno installati proprio durante la strada per la ricarica sia stazionaria sia statica. Non si tratta dei soliti pannelli solari, ma di pannelli particolari progettati dall’imprenditore francese Rally Dakkar che hanno come obiettivo quello di superare, nella prossima generazione, quelli che vengono definiti dei limiti della mobilità sostenibile. Molto importante è comunque precisare che nelle ore di punta è comunque prevista una ricarica robusta dei pannelli.

Alcune informazioni sul viaggio

Le Citroën Ami che saranno coinvolte in questa particolare spedizione derivano dalla nota variante Cargo sottoposta ovviamente a revisione. Per poter viaggiare da Parigi verso l’Africa i veicoli in questione manterranno una velocità pari a 28 mph ovvero 45 km/h. E in totale saranno impegnati nel percorrere circa 200 km al giorno. Partiranno esattamente da Marsiglia per arrivare poi in Marocco fino a Città del Capo, ovvero il punto più estremo dell’Africa.

Si tratterà non di un semplice viaggio o di una spedizione ma più che altro di una vera e propria avventura per i conducenti che si troveranno a dover dormire all’interno di una tenda montata sul tetto. A Pv Magazine il team olandese protagonista dell’iniziativa Croisière Verte ha rivelato che l’obiettivo di tale missione è quello di dimostrare che nella vita quotidiana di tutti noi è possibile implementare anche la sostenibilità.