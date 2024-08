Online è stato dato l’annuncio della data d’uscita di Squid Game 2, la serie TV di Netflix sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 26 dicembre 2024.

Ecco il video che presenta Squid Game 2.

L’idea di sfruttare il periodo delle Olimpiadi per creare un filmato ibrido tra competizione sportiva e sfide mortali alla Squid Game è il motivo dominante del teaser.

Hwang Dong-hyuk, regista, scrittore e produttore esecutivo del progetto ha dichiarato:

Sono passati quasi tre anni da quando la prima stagione ha ricevuto un’incredibile risposta in tutto il mondo e si sono verificati molti eventi inimmaginabili. Sono più che entusiasta di annunciare la data della seconda stagione e condividere anche altre notizie.

Ed ha continuato:

Il primo giorno in cui abbiamo iniziato a girare la seconda stagione, ricordo di aver pensato: ‘Wow, non posso credere di essere tornato nel mondo di Squid Game’. Sembrava quasi surreale. Mi chiedo come si sentirà il pubblico a tornare negli Squid Game dopo tre anni.